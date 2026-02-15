Es gibt einen Spielabbruch: Das ist passiert

Kreisliga A3 Enz/Murr

Die Begegnung zwischen dem TSV Bönnigheim und dem SV Horrheim wurde abgebrochen. Ein Fußballnachmittag in Bönnigheim, der mit purer Spielfreude begann und in einem tiefen Schockmoment endete. Die Gastgeber zeigten sich von der ersten Minute an in Torlaune und ließen die Herzen ihrer Fans höher schlagen: Julian Wolss (19.) eröffnete den Torreigen, bevor Ismail Molla (21.), Kevin Türk (28.) und Noah Maier (44.) die Weichen noch vor dem Pausenpfiff stellten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Offensivdrang ungebrochen. Marvin Maslowski (50.), ein Eigentor (55.) sowie erneut Maslowski per Foulelfmeter (65.) und Leon Jung (75. Foulelfmeter) schraubten das Ergebnis auf 8:0. Doch in der 88. Minute rückte das sportliche Geschehen jäh in den Hintergrund, als eine schwere Verletzung eines Horrheimer Spielers ohne gegnerische Einwirkung die gesamte Anlage verstummen ließ. In einem Moment voller Mitgefühl und Zusammenhalt wurde die Partie auf Wunsch der Gäste und in Abstimmung mit dem Schiedsrichter beim Stand von 8:0 vorzeitig beendet. Ein Nachmittag, der mit sportlicher Leidenschaft startete und mit einem großen Zeichen der Solidarität endete. Beide Vereine und der Schiedsrichter werden nun ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann eine Entscheidung über den Spielausgang treffen.