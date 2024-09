Erster Sieg; Solln bringt frühe 1:0-Führung in Thalkirchen ins

Für den in Urlaub befindlichen Stammkapitän Stefan Gerhard stand Tristan Römpp in der Startelf (mit Gerhards Rückennummer 8 und der Kapitänsbinde). Interessant war die Berufung von Verteidiger Julian Karmann anstelle des rotgesperrten Basti Jell. Karmann hatte ja verletzungsbedingt seit seinem Vereinseintritt beim TSV Solln wenig gespielt, und schon gar nicht in der Startelf. Es sei vorweggenommen, dass Karmanns Einsatz über 90 Minuten sich als voller Erfolg herausstellen sollte. Auf der Torwartposition hatte Coach Blasenbreu mit Urlaubsrückkehrer Maximilian Hassinger und Fabian Greindl zwei Mann zur Verfügung, wobei Greindl den Vorzug bekam und Hassinger als sein Back-up auf der Bank Platz nahm. Nebenbei bemerkt schien der gastgebende Verein mehr als die Sollner unter der „Urlaubsflaute“ zu leiden, denn der Trainer bekam nur 4 Spieler für die Bank zusammen.

Die Ausbeute von null Punkten nach dem zweiten Spieltag entsprach ganz bestimmt nicht den Ansprüchen der Sollner, wohl aber der traurigen Realität. Am dritten Spieltag sollte endlich bei der SpVgg Thalkirchen der erste Sieg gelingen. Die bis dahin letzte Begegnung in der Kreisklasse in der Saison 2021/22 hatten die Sollner wohlgemerkt mit 2:5 verloren, was freilich das Erreichen der Relegation nicht gefährdete. Als letztjähriger Meister der Kreisklasse 3 ist Thalkirchen inzwischen ebenfalls in die Kreisliga aufgerückt. Thalkirchen hat erst ein Spiel absolviert und dabei gegen die „kleinen Löwen“ gewonnen.

Solln drückte nun weiter. Benni Minov trat einen Freistoß von der rechten Seitenlinie aus. Wie gefährlich dieser war, erkannten die Zuschauer erst, als Torwart Jamalzadeh den Ball mit einer Hand ins Seitenaus lenkte (21.). Der folgende Eckball brachte freilich nichts ein. Eine ganz heiße Chance zum zweiten Sollner Treffer bot sich nicht lange danach dem jüngeren der beiden Metzger-Brüder, Alex. Das Tor war leer, doch Metzgers Schuss ging in spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei ins Toraus (23.). Thalkirchen hatte in dieser Phase nicht gerade viele Gelegenheiten. Dass André Metzger, Maxi Morstein und Fabian Greindl gemeinschaftlich einen Angriff von Finn Friedrich beendeten (29.), war dem Selbstbewusstsein der Gäste sehr zuträglich. Die Sollner spielten Chancen fast im Minutentakt heraus. Keeper Jamalzadeh hielt gegen Luis Stephan, wobei Verteidiger Becker kurzzeitig handlungsunfähig war, denn er hatte gerade den Ball ins Gesicht bekommen (29.). Gleich darauf war Jamalzadeh abermals Sieger, als er Tristan Römpps Ball vor dem herannahenden Alex Metzger abfing (31.). Eine erneute Balleroberung von Tristan Römpp leitete eine weitere Möglichkeit ein, doch André Metzger traf nur ins Toraus (31.).

Auf der anderen Seite unterband Chris Gerhard eine Chance für Thalkirchens Knobloch bereits in ihrer Entstehung (32.). Allerdings hatte auch die Abwehr der Platzherren ihre Qualitäten. Dies bekam unter Anderem Tiam Kuhn zu spüren, als einer der Verteidiger gegen ihn per Grätsche klärte (24.). André Metzger hatte nach seiner schönen Balleroberung ebenfalls das Nachsehen; in diesem Fall gegen Friedrich, der ins Toraus klärte (35.). Um den bereits abgewehrten Eckball kämpften Alex Metzger und Luis Stephan, bevor Friedrich den Ball blockte (36.). In der darauffolgenden Spielminute hatten die Gastgeber eine Chance zum Ausgleich, doch Knoblochs Querpass ging ins Toraus (37.). Gleich danach hätte Alex Metzger nach Zuspiel von Lucas Paintner durchaus für Solln erhöhen können, doch er verzog, so dass Jamalzadeh ohne Mühe halten konnte (38.). Eventuell war der feuchte Rasen schuld.

Ein paar Minuten später verhinderte Keeper Greindl mit einer energischen Fußabwehr ins Seitenaus einen Eckball für Thalkirchen (41.). Kurz vor dem (pünktlichen) Pausenpfiff nahm Maxi Morstein dem Thalkirchner Knobloch den Ball ab und schickte diesen steil nach vorne; wo Benni Minov übernahm. Dessen potenzielle „Anspielstation“ Tristan Römpp wurde vom Kapitän der Heimelf, Manuel Braun, gelegt, was diesem den gelben Karton einbrachte (jedoch nichts Zählbares für Solln/44.).

Den Beginn der zweiten Hälfte bestritten die Gäste in unveränderter Aufstellung. Gleich nach Wiederanpfiff war Fabian Greindl gefragt, der erst einen Eckball wegfaustete und dann nach Rückeroberung des Balles durch die Gastgeber sicher hielt (47.). Wenig später konnte André Metzger einen Freistoß von Braun per Kopf entschärfen (48.). Seinem Bruder Alex fehlte an diesem Tag offenbar jegliches Schussglück. Kaum zu verstehen, wie Keeper Jamalzadeh Metzgers zwingende Chance in der 50. Minute noch ins Toraus klären konnte. Aber auch Luis Stephan musste sich geschlagen geben, denn der große Abwehrmann Fabian Kämpf köpfte seinen Eckball weg.

Mit dem Doppelwechsel Henrici und Kornmesser für Paintner und Kuhn erhoffte sich Coach Blasenbreu eine Belebung der Offensive (52.). Doch zunächst war es Benni Minov, der nach Zuspiel von Chris Gerhard einen sehenswerten Ball links am Tor vorbeizog (52.). Ein paar nicht ganz verständliche Schiedsrichterentscheidungen bremsten die Gäste etwas aus (Freistoß gegen Römpp, obwohl Ball gespielt/53.; Foul gegen André Metzger gepfiffen, nicht aber beim vorausgehenden Foul gegen Bruder Alex/54.). Und plötzlich bestimmten die Platzherren kurzzeitig die Partie. Dies freilich nahm die Sollner Abwehr nicht so ohne Weiteres hin. Maxi Morstein, André Metzger und Fabian Greindl sicherten die Null. Gerade der richtige Zeitpunkt, um den frischen Luis Rieniets von der Bank für Chris Gerhard zu bringen (58.).

Ein zweiter Treffer gelang den Gästen zwar weiterhin nicht (Nizam klärt gegen Stephan/58.), aber eine engagierte Arbeitseinstellung war ihnen nicht abzusprechen. Der eingewechselte Sebi Henrici half sogar gelegentlich als Verteidiger aus und unterstützte seinen Keeper tatkräftig (63.). Auch der zweite „Neue“, Marco Kornmesser, bewies seine Schnelligkeit und war zuweilen schwer zu stoppen (am Trikot gezogen/63.). Nach 65 Minuten war für Alex Metzger wegen Krämpfen das Spiel leider vorbei, und Lucas Paintner kam wieder aufs Feld. Der zwang den gegnerischen Keeper zu einer Fußabwehr (72.). (Schon vorher hatte auf der anderen Seite Fabian Greindl sicher gegen Becker gehalten/70.). Sehr schön holte Julian Karmann den Ball per Kopf zurück, Tristan Römpp übernahm und bediente Sebi Henrici, dessen Ball allerdings knapp links am Tor vorbei ging (73.).

Dann lief Malik Dedic, der länger nicht mehr dabei gewesen war, für Luis Stephan auf, und Dominik Kugler ersetzte Benni Minov (73.). Dass Sebi Henrici nach toller Balleroberung seine Chance gegen Jamalzadeh und Becker nicht durchbekam (73), hätte sich beinahe gerächt, denn auf der Gegenseite hätte es nach einer der seltenen Unsicherheiten in der Sollner Abwehr beinahe gescheppert, wenn Knobloch nach Zuspiel von Rothaug nicht danebengeschossen hätte (74.). Es sah so aus, als ob die Gastmannschaft das Glück in dieser Szene als Zeichen begriffen hätte, ihrerseits etwas für den Spielstand zu tun. Das geplante Zusammenspiel von Dominik Kugler und Sebi Henrici scheiterte an Jamalzadehs Fußabwehr (74.), und dann faustete der Keeper Julian Karmanns Querpass weg und hielt den Ball anschließend außerhalb des Strafraums fest. Da er aber keine klare Torchance verhindert hatte, kam Jamalzadeh mit einer gelben Karte davon (76.). Der folgende Freistoß brachte den Sollnern nichts ein (77.), ebenso wenig wie der Eckball von Dominik Kugler (Friedrich köpft/78.), der Kopfball von Maxi Morstein (78./drüber) oder die beiden Versuche von Sebi Henrici (2 x Torwart/79.). Auch Luis Rieniets scheiterte mit einer Offensivaktion (links vorbei/80.), verhinderte dafür aber im Gegenzug den Durchbruch des eingewechselten Jonas Raub, indem er den Ball zu Keeper Greindl passte (80.).

In der Schlussphase entwickelte sich das Spiel zu einer wahren Abwehrschlacht. Greindl hielt gegen Raub (83.), und auch Jamalzadeh behielt die Oberhand gegen Henrici (84.). Luis Rieniets nahm den Thalkirchnern den Ball ab, und der angespielte Tristan Römpp wurde gefoult. Der eingewechselte Diekmann drehte Luis Rieniets‘ Freistoß jedoch per Kopf, und gegenüber waren Maxi Morstein und Fabian Greindl gefragt (85.). Malik Dedic scheiterte zwei Mal hintereinander an der Abwehr (85./86.). Keeper Jamalzadeh faustet einen tollen Freistoß von Dominik Kugler weg (87.), und André Metzger köpft einen Freistoß des eingewechselten Huber (nach Mini-Foul von Tristan Römpp) ins Toraus (88.). Dann schlug die Stunde des Sollner Torhüters Fabian Greindl. Er parierte zwei Eckbälle von Knobloch nacheinander (89.). Nachdem zwischenzeitlich die Aktion von Dominik Kugler fehlgeschlagen war (alle in Frage kommenden Anspielpartner im Abseits/89.) und folglich der Sollner Vorsprung immer noch äußerst knapp war, erwies sich Greindl nach einem Lattentreffer der Thalkirchner endgültig als Matchwinner, da er den Ball anschließen festhalten konnte (90.+3). Nicht zu vergessen ist freilich die mehr oder weniger letzte Aktion des Spiels von Julian Karmann, der toll gegen Raub ins Seitenaus klärte (90.+4).

So endete eine äußerst spannende und alles andere als ereignisarme Begegnung mit einem äußerst knappen 0:1 für die Gäste (auch das Vorspiel gegen Thalkirchen II war für Solln III bereits siegreich zu Ende gegangen). Die Sollner Fans durften bewundern, wie sich ihre Akteure ins Zeug legten. Zu beklagen waren selbstredend wie so oft die zahlreichen liegengelassenen Möglichkeiten. In dieser Hinsicht müssen unsere Jungs zulegen, wenn sie am kommenden Sonntag gegen den TSV Großhadern bestehen wollen. Dieser steht – nach überstandener Abstiegsrelegation – mit 3 Siegen momentan sensationell an der Spitze, während sich Solln mit dem Sieg zumindest ins Mittelfeld der Tabelle gehievt hat.