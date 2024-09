Erster Sieg nach über 17 Monaten

Bergstraße. Besser hätte der TV Lampertheim seinen ersten Erfolg seit dem 2. April 2023 nicht terminieren können, meldete ausgerechnet am Kerwesamstag Vollzug und beförderte den am Wochenende spielfreien Aufsteiger TSV Hambach auf den letzten Tabellenplatz. Mehr drin war für Starkenburgia Heppenheim bei den kerwefreudigen Hofheimern. Der FSV Rimbach hat sich auf den zweiten Platz vorgeschoben.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste am Drücker, erarbeiteten sich viele Möglichkeiten; Luca Schemel und Fynn Langer trafen lediglich den Pfosten. Schmitt sah einen leidenschaftlichen kämpfenden Gegner: „Die Hofheimer Kerwegäste haben ihre Mannschaft so angefeuert, dass diese über sich hinaus wuchs.“

TV Lampertheim – SV/BSC Mörlenbach 3:1 (1:0). „Es war ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, doch eine leichte Überlegenheit gegen die körperlich sehr präsenten Mörlenbacher kann uns auch nicht abgesprochen werden“, befand TVL-Sportausschussmitglied Pablo Keller. In der Schlussphase mussten die Gastgeber um den Erfolg zittern, was auch mit der Zeitstrafe gegen Abdulhameed Al Windawi zusammenhing, der dem guten Schiedsrichter Hennemann zu deutlich seine Meinung sagte. „Da haben die Mörlenbacher mit Vehemenz gedrängt. Torhüter Fritz Röhrenbeck haben wir es zu verdanken, dass kein weiterer Treffer fiel“, freute sich Keller. Mörlenbach, ohne Vier (David Knapp, Julian Goderbauer, Julius Fries, Michael Walter) angetreten, fehlte die Durchschlagskraft und hinten eine gewisse Sicherheit.

Tore: 1:0 Markert (24.), 1:1 Lukas Goderbauer (50..), 2:1 Frank (77.), 3:1 Kuzu (90.+5). – Schiedsrichter: Hennemann (SKG Roßdorf). – Zuschauer: 100. – Vorkommnis: Zeitstrafe für Al Windawi (TV, 82.) wegen Meckern. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Kießler, Lukas Goderbauer.

FSG Riedrode II – FSG Bensheim 6:4 (2:2). Dreimal gingen die Bensheimer in Führung, dreimal glichen die Riedroder aus. „Es war ein wildes und gutes Spiel“, konstatierte FSG-Vorstandsmitglied Fabian Kreiling, der die Schlafmützigkeit der eigenen Abwehr kritisierte: „Das, was vorne positiv war, war hinten negativ.“ Insgesamt sah Kreiling in seiner Mannschaft den verdienten Sieger in einer Begegnung, in der Marc Kress mit seinem Handelfmeter in der 83. Minute eine turbulente Schlussphase einläutete.

Tore: 0:1 Quadt (13.), 1:1 Julian Ille (22.), 1:2 Merk (40.), 2:2 Heiderich (45.+2), 2:3, 6:4 Huseinovic (58., 90. + 8.), 3:3 Kress (83., Handelfmeter), 4:3, 5:3 Keil (84., 90.+2), 6:3 Pitlovic (90.+4). – Schiedsrichter: Drescher (Rüsselsheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Heiderich/Huseinovic.

TSV Aschbach – ISC Fürth 1:0 (0:0). Der TSV bleibt an der Spitze. Die Gäste hielten gut mit, fand Aschbachs Sprecher Tim Walz anerkennende Worte. Sie verteidigten kompakt und versuchten ihrerseits immer wieder, Nadelstiche zu setzen. In den letzten Minuten verdichteten sich dann die Angriffe der ohne ihren Spielertrainer Emre Gözübüyük angetretenen ISC-Spieler. Ihre Ecken und Freistöße brachten aber nichts ein.