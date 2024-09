Erster Sieg für Neckarsulm, turbulente Schlussphase in Pflugfelden

Am 4. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 1 konnte der FV Löchgau auswärts beim SV Breuningsweiler einen 3:1-Sieg einfahren. Sport-Union Neckarsulm gewann knapp in Schwäbisch Hall, während TV Oeffingen und TV Pflugfelden sich in einer turbulenten Schlussphase mit einem 2:2 trennten.

In einer ausgeglichenen Partie konnte sich der FSV Waiblingen beim SKV Rutesheim mit 2:0 durchsetzen. Nachdem es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden hatte, brachte Marcel Zimmermann die Gäste in der 63. Minute in Führung. Rutesheim drängte auf den Ausgleich, doch Waiblingen blieb standhaft und sorgte durch Fabian Kolb in der 87. Minute für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg bleibt der FSV Waiblingen ohne Punktverlust und hält die Tabellenführung mit 12 Punkten aus vier Spielen. ---

In einem kontrollierten Spiel siegte der TSV Ilshofen mit 3:1 gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Dogukan Kaplan brachte die Gastgeber in der 37. Minute per Elfmeter in Führung. Lukas Lindner erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0 (48.). Jens Heiligenmann gelang kurz vor Schluss der Anschlusstreffer (87.), bevor Jonas Lausenmeyer in der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand zum 3:1 markierte. ---

Die SG Weinstadt feierte einen klaren 5:1-Auswärtssieg beim NK Croatia Bietigheim. Julian Harnoss brachte Bietigheim früh in Führung (12.), doch Weinstadt antwortete mit einem Doppelschlag von Kujtim Sylaj (40., 52.). Auron Selimi erhöhte in der 58. Minute auf 3:1, bevor Prince Luaka Kumbu (74., 76.) den Endstand besorgte. ---

Der TSV Crailsheim setzte sich souverän mit 3:1 gegen den SV Kaisersbach durch. Janik Pfeiffer brachte die Gastgeber früh in Führung (10.). Dominik Rummler (47.) und Daniele Hüttl (64.) bauten die Führung weiter aus. Kaisersbach gelang durch Etienne Lasorko (76.) nur noch der Ehrentreffer. ---

Der FV Löchgau setzte sich auswärts beim SV Breuningsweiler mit 3:1 durch. Ein frühes Eigentor von Elias Silcher (7.) brachte Löchgau in Führung, doch Adrian Haas glich nur zwei Minuten später für Breuningsweiler aus (9.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Donart Zeneli (68.) spielte Breuningsweiler in Unterzahl, was Löchgau in der 74. Minute durch Paul Weber zur 2:1-Führung nutzte. In der Nachspielzeit (90.) machte Daniel Ntarok mit dem 3:1 alles klar. ---

In einem spannenden Spiel setzte sich die Sport-Union Neckarsulm mit 2:1 beim SSV Schwäbisch Hall durch. Tolga Kilic brachte die Gäste kurz vor der Pause (45.) in Führung. Dennis Koch glich in der 57. Minute per Foulelfmeter für Schwäbisch Hall aus. Doch nur fünf Minuten später erzielte Darius Tieranu das entscheidende Tor für Neckarsulm (62.), die damit auf fünf Punkte kommen. ---