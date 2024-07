Erster Schritt in der Talentförderung DFB-Stützpunkte +++ VR-Talentiade in Sinsheim mit 45 Kindern gestartet

Am Samstagvormittag ging es nicht nur wettertechnisch heiß her. Auf dem Kunstrasenplatz des SV Sinsheim wuselten 45 Jungen des Jahrgangs 2014 über den Platz und zeigten ihr Bestes.

Der Badische Fußballverband (bfv) hat am vergangenen Wochenende an seinen zehn DFB-Stützpunkten im Verbandsgebiet zur VR-Talentiade geladen. Dabei dürfen die Vereine ihre Toptalente zu dieser ersten Sichtungsmaßnahme schicken. "Damit beginnt der Sichtungsprozess der Jahrgänge U11 bis U14 aber erst", sagte bfv-Stützpunktkoordinator Daniel Kufner, der ebenfalls vor Ort war wie die Sinsheimer Stützpunkttrainer Holm Hentschke, Christopher Benz sowie Torwarttrainer Mario Schenk.

Die VR-Talentiade wird von den Volksbanken und Raiffeisenbanken gefördert und unterstützt die Fußballverbände in Baden-Württemberg bei einer ihrer zentralen Aufgaben, der Talentförderung. Über die drei Ebenen der VR-Talentiade werden Fußballtalente früh entdeckt und anschließend gezielt durch die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg gefördert. Die VR-Talentiade fügt sich nahtlos in eine seit vielen Jahren in allen drei Verbänden bestehende Talentförderstruktur mit DFB-Stützpunkten und Mädchen-Fördergruppen.