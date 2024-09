Erster Heimdreier im Spiel gegen Winzer

Drei weitere wichtige Punkte, verbunden mit dem ersten Heimdreier in der neuen Saison der Kreisliga Straubing konnte der SV Haibach am vergangenen Samstag gegen den SV Winzer unter Dach und Fach bringen. Allerdings tat sich die Rainer-Elf wieder einmal schwer, in der Anfangsphase in die Gänge zu kommen. Winzer hatte in den ersten 20 Minuten wesentlich mehr vom Spiel und konnte diesen Vorteil auch zu ihren Gunsten nutzen. Schon in der neunten Spielminute konnte Christian Falter mit einem direkt verwandelten Freistoß seine Farben in Führung bringen. Ab Mitte der ersten Hälfte übernahmen die schwarz/roten aber immer mehr die Initiative und begeisterten ihre Fans mit schnellem und schönen Angriffsfußball. Ein direkter Freistoß, getreten durch Alex Fuchs brachte in der 32. Minute den längst fälligen Ausgleich und bereits zwei Minuten später war das Spiel gedreht. Nach schöner Vorarbeit durch Moritz Matschoss war Tom Mühlbauer zur Stelle und markierte den 2:1 Führungstreffer. Haibach ließ nicht locker, berannte weiterhin das Tor der Farahmand-Elf und wurde für ihre Mühen kurz vor dem Halbzeitpfiff abermals belohnt. Wiederum konnte sich Moritz Matschoss als Vorlagengeber auszeichnen – seinen Ball brachte Jakob Tobesch sicher und gekonnt zum 3:1 im Netz unter.

Die zweiten 45 Minuten schaltete die Heimelf einen Gang zurück und verwaltete das Ergebnis aus einer sicheren Abwehr heraus. Allerdings fiel ihnen diese Aufgabe auch nicht schwer, weil Winzer im zweiten Abschnitt auch nicht mehr viel auf die Reihe bekam. Kurz vor dem Ende bekam der Gast noch einen Foulelfmeter zugesprochen, der allerdings das Endergebnis nicht beeinflusste, weil der Ball irgendwo in der dritten Etage landete. Mit diesem Sieg konnte der SV Haibach das sechste Spiel in Folge ungeschlagen gestalten. Wohin die Reise geht, wird sich in den nächsten drei Partien zeigen, denn da stehen Top-Spiele gegen Auerbach, Lindberg und Plattling an.