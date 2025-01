Test für Budberg. – Foto: Marian Ograjensek

Erster Härtetest für den SV Budberg bei Borussia Veen Landesliga: SV Budberg will direkt gegen Borussia Veen überzeugen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Bezirksliga 4 SV Budberg Veen Ken Klemmer

Nach dem Trainingslager in Rheine fährt der SV Budberg am Mittwochabend zum ersten offiziellen Testspiel der laufenden Wintervorbereitung nach Alpen zur Sportanlage von Borussia Veen. Was sich Trainer Tim Wilke vom Aufeinandertreffen mit dem Bezirksligisten erhofft.

Gestern, 20:00 Uhr Borussia Veen Veen SV Budberg SV Budberg 0 6 Abpfiff Dass sich sein Team in den ersten 14 Tagen des neuen Jahres noch mit keinem externen Gegner gemessen hat, bedauert der Coach im Nachgang nicht. „Es war wichtig, im Training alle Jungs auf die gleiche Spur zu bekommen und einen kompletten Kader zur Verfügung zu haben“, sagt der Coach. 18 Spieler werden deshalb am Halfmannsweg zum Aufgebot des Landesliga-Spitzenreiters zählen. Alle Akteure sollen bei einem „spannenden Gegner“ zum Einsatz kommen. Wilke will sehen, „wer auf dem Platz wo steht.“