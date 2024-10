Erste Spielabsage der Saison

Der Rasenplatz im Stadion der Freundschaft in Bad Langensalza ist bis Jahresende nicht bespielbar. Das Spiel gegen Wacker Nordhausen am Samstag wurde abgesagt.

"Die Stadt Bad Langensalza als Eigentümer hat heute den Hauptplatz im Stadion bis zum Jahresende gesperrt. Grund ist eine Wurmplage, die den Boden und die Grasnarbe so aufgelockert haben, dass ein Spiel irreparable Schäden verursachen würde. Eine Austragung auf dem Kunstrasenplatz ist aufgrund des Fanaufkommens der Gäste und somit aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Ein Heimrechttausch wurde ebenfalls geprüft, dies konnte Wacker verständlicherweise in der Kürze der Zeit logistisch nicht umsetzen. Die beiden noch ausstehenden Heimspiele in der Thüringenliga gegen Eichsfeld und Weimar werden voraussichtlich auf dem heimischen Kunstrasenplatz ausgetragen", heißt es auf der Vereinsseite des FSV Preußen Bad Langensalza.