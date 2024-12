Erste Saisonniederlage

Nach dem Sieg im Pokal sollte nun ein wichtiger Schritt in der Liga gemacht werden!

Der Naumburger SV kam als Drittplazierter zu den Bunesen (2. Platz).

Man wollte mit einem klaren Erfolg vom Platz gehen, doch sah man dies in den ersten Spielminuten überhaupt nicht. Man spielte sehr nervös und unkonzentriert, ließ den Gegner spielen und überbrückte mit langen Pässen das Mittelfeld!

Naumburg hingegen begann kämpferisch und spielte mit hohem Tempo.

So bekam man schon in der 8. Minute das 0:1!

Die Mannschaft zeigte sich von einer ganz anderen Seite wie zuletzt gegen den VFL.

Die Naumburger bewiesen das sie eine Mannschaft sind und ließen uns ziemlich alt aussehen.

Ohne nennenswerter Torchance von uns bekam man dann in der 20. Minute noch das zweite Toraufgeschoben. Nachdem die ganze Mannschaft sich hat hängen lassen und einfach nicht genug an den Mann rangegangen ist, konnten die Stürmer aus Naumburg auf 0:2 erhöhen.

Nach dem Tor passierte dann in der 1. Halbzeit nicht mehr viel- Naumburg konnte das hohe Tempo nicht mehr halten und Buna hatte keine Mittel mehr gefunden.

In der Halbzeit dann kam das Mannschaftsgefühl der Bunesen zutage und man feuerte sich jetzt endlich gegenseitig an.

Man sah nun also ne ganz andere 2. Halbzeit...

Buna spielte druckvoll nach vorne, begann zu kombinieren, ging ein hohes Tempo und kämpfte um jeden Meter. So erspielte man sich nun wieder reihenweiße Torchancen die viel zu leichtfertig vergeben wurden. In der 55. Minute kam man dann aber über Sascha Kroll zum Anschlusstreffer. Danach wurde nicht nachgelassen sondern noch weiter nach vorne gespielte und in der 70. Minute konnte dann Jan Schumann das erlösende Tor zum Ausgleich erzielen. Nun wollte man auch noch den Siegtreffer, jedoch ging man dabei ein sehr hohhes Risiko in der Ab wehr ein. So Musste der Schlussmann der Bunesen ein ums andere mal beweißen das er auch noch da ist und hielt die Bunesen mit starken Paraden im Spiel. Jedoch als man kurz vorm Siegtreffer war ging dann ein solcher Konter des Gegners ins Tor. Nach zu offensiven Spiel wurde man hart bestraft und bekam den 2:3 Entstand in der 85. Minute.

Nach der schlechtesten ersten Hälfte der Saison reichte die Aufholjagd in einer guten zweiten Hälfte nicht mehr aus.

Rene Rath sah in der 90. Minute dann noch die rote Karte wegen Meckerns.