Erste Niederlage für den Spitzenreiter? Mohamed Zaim im Experten-Tipp

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Mohamed Zaim wurde unter anderem beim Bonner SC und beim FC Blau-Weiß Friesdorf ausgebildet. Seine erste Station im Seniorenbereich war der SC Rheinbach in der Landesliga. Zur Saison 2020/21 wechselte der heute 25-Jährige zum SSV Bornheim in die Bezirksliga. In seinen ersten beiden Spielzeiten erzielte der Offensivspieler 19 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Klubs aus dem Kreis Bonn in die Landesliga. 2025 folgte der nächste Schritt mit dem Sprung in die Mittelrheinliga. In der laufenden Saison kam der Linksfuß in 15 Partien zum Einsatz, erzielte zwei Treffer und bereitete vier weitere vor.

Sportfreunde Düren - SpVg Porz 1919 Das Freitagabend-Spiel in Düren wird nicht leicht für Porz. Porz ist unangenehm, aber eine sehr launische Mannschaft. Am Ende ein gerechtes Ergebnis. ⚽ mein Tipp: 1:1

FC Wegberg-Beeck - FC Teutonia Weiden Wegberg-Beeck ist in meinen Augen die größte Enttäuschung in dieser Saison. Sie müssen aber gewinnen, um nicht noch weiter Richtung Abstiegsplätze zu rutschen. Den Spielern ist das bewusst und sie gewinnen knapp. ⚽ mein Tipp: 1:0

FC Hennef 05 - SV Eintracht Hohkeppel

Kampfsieg für Hohkeppel. Hennef wird kaum Spielanteile haben, aber das Spiel lange offen halten. Am Ende gewinnt Hohkeppel trotzdem.

⚽ mein Tipp: 1:2

SSV Merten - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900

Nach dem 0:0 gegen uns muss Merten eine Schippe drauflegen, um gegen die disziplinierte junge Mannschaft von Königsdorf zu gewinnen. Offensiv muss bei Merten ein bisschen rotiert werden. Defensiv haben sie eine gute Ordnung. Mo Rabia wird gegen seinen Ex-Verein keine halben Sachen machen. Matchwinner wird Samir Malaab.

⚽ mein Tipp: 3:1

SV Bergisch Gladbach 09 - Siegburger SV 04

Bergisch Gladbach wird gejagt und Siegburg muss Punkte holen. Beide sind spielerisch starke Mannschaften und am Ende wird das Spiel durch mehr Kampf entschieden. Ich glaube, Siegburg ist heiß und kann das gewinnen.

⚽ mein Tipp: 1:2

VfL Vichttal - SC Fortuna Köln II

Vichttal kommt aus einer Niederlage gegen Hohkeppel, während Fortuna mit Rückenwind aus dem 3:0-Sieg gegen Pesch anreist. Vichttal wird trotzdem knapp gewinnen, weil am Ende das erfahrenere Team gewinnt.

⚽ mein Tipp: 2:1

SpVg Frechen 20 - SSV Bornheim

Wir gewinnen 1:2. Defensiv sind unsere Jungs sehr gut organisiert und gefestigt. Die beiden Säulen Atemlefeh Morfaw und Kevin Biermann sind von großer Bedeutung. Atem wird per Kopfball treffen.

⚽ mein Tipp: 1:2

FC Pesch - 1. FC Düren

Ich gehe davon aus, dass Pesch auch keine Punkte gegen den 1. FC Düren holen kann. Vielleicht kassieren sie dieses Mal nur zwei Tore. Klarer Favorit ist Düren.

⚽ mein Tipp: 0:2