Erste Entscheidungen fallen: Der große Hallen-Überblick Bei den Frauen und Mädels geht es bereits an diesem Wochenende in Amberg zur Sache

Herren



Kreis Regensburg

Spielpläne noch nicht finalisiert



Kreis Amberg/Weiden

Keine Vorrundenturniere, Endrunde am 11. Januar in Vilseck



Kreis Cham/Schwandorf

Spielpläne noch nicht finalisiert



Bezirksmeisterschaft am 17. Januar in Weiden







Frauen



Bezirks-Vorrunde am 1. Dezember in der triMAX-Halle Amberg im Modus jeder gegen jeden: SG Ziegetsdorf/Oberndorf, FC Amberg, Eintracht Schwandorf, Auerbach, Flossenbürg und Neudorf



Bezirksmeisterschaft am 18. Januar in der Kerschensteiner-Halle Regensburg







U19-Junioren



Kreis Regensburg

Endrunde am 28. Dezember in Hemau



Kreis Amberg/Weiden

Endrunde am 21. Dezember in Vohenstrauß



Kreis Cham/Schwandorf

Endrunde am 21. Dezember in Furth im Wald



Bezirksmeisterschaft am 11. Januar in Maxhütte-Haidhof







U17-Junioren



Kreis Regensburg

Vorrunde am 14. Dezember in Zeitlarn



Kreis Amberg/Weiden

Vorrundenturniere in Windischeschenbach (bereits abgeschlossen). Am 1. Dezember in Kümmersbruck: Inter Bergsteig Amberg, Ebermannsdorf, SG Eslarn, SG Hubertus Köfering, SG Kümmersbruck, Rieden und SG Vohenstrauß. Am 14. Dezember in Sulzbach-Rosenberg.



Kreis Cham/Schwandorf

Vorrunde am 8. Dezember in Bodenwöhr, Endrunde am 22. Dezember in Furth im Wald



Bezirksmeisterschaft am 11. Januar in Maxhütte-Haidhof







U17-Juniorinnen

Bezirksmeisterschaft am 18. Januar in der Kerschensteiner-Halle Regensburg. Spielpläne noch nicht veröffentlicht.







U15-Junioren



Kreis Regensburg

Vorrundenturniere am 22. Dezember in Hemau, am 4. Januar in Bad Abbach und am 6. Januar in Lappersdorf



Kreis Amberg/Weiden

Vorrundenturniere in Windischeschenbach (bereits abgeschlossen). Am 30. November in Kümmersbruck: SG Hahnbach, SG Kauerhof, SG Königstein, SG Kümmersbruck, JFG Obere Vils, Inter Bergsteig Amberg und Rosenberg. Am 21. Dezember in Vohenstrauß.



Kreis Cham/Schwandorf

Spielpläne noch nicht veröffentlicht



Bezirksmeisterschaft am 1. Februar in Nittenau







U15-Juniorinnen



Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft am 1. Dezember in der triMAX-Halle Amberg. Gruppe A: Painten, SG Altenstadt/Voh., SG Michaelpoppenricht, JFG Schwarze Laber und Thenried. Gruppe B: Dürnsricht-Wolfring, Altrandsberg, Freier TuS Regensburg, Eschenbach und Obertraubling.



Bezirksmeisterschaft am 9. Februar in Nittenau







U13-Junioren



Kreis Regensburg

Vorrundenturniere am 1. Dezember in Regenstauf: JFG Brunnenlöwen, JFG Schwarze Laber, JFG Tangrintel, SG Vorwald, Wenzenbach und Regenstauf. Am 4. und 5. Januar in Bad Abbach, am 6. Januar in Lappersdorf und am 11. Januar in Obertraubling.



Kreis Amberg/Weiden

Vorrundenturniere in Windischeschenbach (bereits abgeschlossen), am 14. Dezember in Sulzbach-Rosenberg und am 21. und 22. Dezember in Vohenstrauß



Kreis Cham/Schwandorf

Spielpläne noch nicht veröffentlicht



Bezirksmeisterschaft am 1. Februar in Nittenau