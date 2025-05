Erst Euphorie dann Abstiegskampf

Der Aufsteiger aus der Struth geht dabei mit der schlechteren Ausgangslage in die letzten drei Partien. Aktuell steht die Mannschaft von Heiko Stern auf einem sicheren Abstiegsplatz. Dabei ging die Saison so vielversprechend los. Nach drei Spieltagen grüßte die Struther Elf mit der Maximalausbeute von neun Punkten von der Ligaspitze. "⁠⁠Ich denke zu Beginn der Saison waren wir für viele Gegner eine Unbekannte. Bei uns war die Euphorie der Vorsaison mit viel Selbstvertrauen dabei. Aber vor allem hatten wir komplett keine Verletzten, was sich im Laufe der Saison leider änderte", beschreibt der Struther Kapitän Karsten Schmidt den Saisonverlauf. Warum seine Mannschaft letztendlich in der Folgezeit in Richtung Tabellenende wanderte, hatte dabei vor allem personelle Gründe, wie der 39-Jährige beschreibt: "Hier mussten wir immer wieder viele Ausfälle kompensieren. Deshalb hatten wir nie mit voller Kapelle und Schlagkraft auflaufen können. Die Trainer mussten immer wieder umstellen und erfinderisch werden wegen der hohen Ausfallquote."

Die Hoffnung in der Struth, dass mit der Rückrunde und voller Kapelle die nötigen Zähler für den Ligaverbleib schnell gesammelt werden, erwies sich als Funken, der verglühte. Lediglich zehn Punkte kamen noch auf das Konto - genauso viele wie Derbygegner Steinbach-Hallenberg im Kalenderjahr 2025 sammelte. Dennoch trennen aktuell sechs Punkte beide Teams, wobei die Gäste um Trainer Daniel Schindler die bessere Ausgangslage haben. Entsprechend richtungsweisend wird das Derby am Sonntag werden, insbesondere für Struth-Helmershof. "Ein Sieg wäre enorm wichtig für uns und könnte entscheidend sein, wohin unsere Reise am Saisonende geht. Ich erwarte ein enges Spiel, welches von vielen Zweikämpfen geprägt sein wird und wo am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden. Steinbach ist für mich eine sehr komplette Mannschaft, die in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt ist mit jungen talentierten Spielern, die über viel Tempo und Spielwitz verfügen", blickt Karsten Schmidt auf das Duell am Sonntag-Nachmittag. Hoffnung macht Schmidt zudem die Heimbilanz, denn hier gab es immerhin 19 der 27 Punkte.