Erst die Spitze, dann der Keller?

So., 27.10.2024, 14:30 Uhr

Zwischen dem TSV Wurmberg-Neubärental und dem FV Wiesental kommt es am Wochenende zum absoluten Abstiegskampf. Aktuell sind die Gäste wesentlich näher am rettenden Ufer, als es beim Gegner der Fall ist. Damit könnte der FVW die Abstiegsängste des Mitaufsteiger mit einem Sieg erheblich verstärken.

So., 27.10.2024, 14:30 Uhr

Auch das Aufeinandertreffen zwischen Kirrlach und Ispringen fällt ohne Frage in die Kategorie Abstiegskampf. Am vergangenen Spieltag konnten beide Mannschaften Punkte sammeln. Vor allem der FC Kirrlach machte mit seinem zweiten Saisonsieg einen großen Schritt in Richtung Relegationplatz und damit den dieswöchigen Gegner aus Ispringen.