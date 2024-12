Erneuter Paukenschlag: Bezirksschiedsrichterobmann tritt zurück

Der Rücktritt von Jochen Oelmayer, dem bisherigen Bezirksschiedsrichterobmann des Bezirks Oberschwaben, wirft ein grelles Licht auf die internen Spannungen im neuen Bezirk Oberschwaben nach der Bezirksstrukturreform des Württembergischen Fußballverbands (WFV). Mit sofortiger Wirkung hat Oelmayer zudem sein Amt auch als stellvertretender Bezirksvorsitzender niedergelegt. Er bleibt jedoch weiterhin Obmann der Schiedrichtergruppe Riss, dieses Amt übt er schon seit 2009 aus. In einem Schreiben an Sigmar Störk (Bezirk Oberschwaben), Matthias Schöck (Präsident des WFV), Frank Thumm (Hauptgeschäftsführer) sowie Ralf Gabriel (Geschäftsführerdes WFV) äußerte er deutliche Kritik an den Strukturen und dem Führungsstil innerhalb des Bezirksvorstands und des WFV.