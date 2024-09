Erneute Niederlage mit weiterem Verletzungspech

Gegen Weingarten, dessen Wechselspieler die Ersatzbank füllten, überließ man den spielerisch klar besseren Gästen die Initiative, störte sinnvoll erst an der Mittellinie und gönnte dem Gegner wenig Chancen. Ungünstig war, dass das Mittelfeld erneut neu besetzt werden musste. Bei allem Bemühen war vieles nicht homogen und gingen einfache Bälle flöten. Dennoch boten sich Chancen, wenn schnell gespielt wurde. Anas Lahjiou war mehrmals am Verteidiger vorbei, dann kam aber nichts mehr. Auch Shoaib Faizi konnte sich nur selten in Szene setzen.

Erneut musste unsere Mannschaft ausfallgeplagt eine Niederlage einstecken, die wieder in den letzten 20 Minuten zustande kam. Was Angst macht, sind nicht Niederlagen, mit denen zu Rundenbeginn zu rechnen war, sondern ihr Zustandekommen und die Tatsache, dass sich die Verletzungen häufen.

Es war klar, dass die 2. Hälfte schwieriger werden würde. Weingarten warf gleich das Wechselkarussell an, während unsere Mannschaft durchzuhalten versuchte. Es war aber sichtbar, dass die Kräfte schwanden. Nachdem die Gästen klare Einschussmöglichkeiten hatten, die vergeben wurden (Schüsse an den Pfosten und aus 3 Metern am Tor vorbei, starke Reaktionen von Thomas Schmidt), wurde es immer enger. Unglücklicherweise fiel doch das 0:1, als ein Gegner aus 25 Metern mal abzog und der Ball flach, scharf und unhaltbar neben dem Pfosten einschlug. Das brach unserer Mannschaft das Genick. Man kam nicht mehr ins Spiel, musste wechseln und Verletzungen hinnehmen, wobei die von Dominik Werling wohl schwerwiegend ist und bekam noch ein 2. Gegentor, das keine Rolle mehr spielte. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, konnte am Ende aber nicht mehr.

Ein paar blöde Fouls des Gegners blieben ungeahndet. Deren rechter Bock hätte für ein idiotisches Einsteigen gegen Thomas Schmidt rot verdient.