»Erlebt man nicht häufig«: Die Winterbilanz der SpVgg Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth hinkt in der Regionalliga Bayern hinterher und überwintert auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Zudem drücken die "Oldschdod" immer noch finanzielle Altlasten. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba hat sich kurz vor Weihnachten bereit erklärt, einige Fragen zu beantworten:
FuPa: Frau Dr. Kalemba, eine zähe Herbstrunde liegt hinter der SpVgg Bayreuth: Welches Fazit ziehen Sie?
Dr. Nicole Kalemba: Mit der reinen Punkteausbeute können wir natürlich nicht zufrieden sein. Gleichzeitig haben wir in vielen Partien sehr gute Leistungen gezeigt, konnten diese aber nicht immer in die maximale Punktzahl ummünzen. Hinzu kam eine außergewöhnliche Verletztenmisere, wie man sie nicht häufig erlebt. Umso wichtiger war der Sieg in Aschaffenburg, der uns ein positives Gefühl mit in die Winterpause gibt. Insgesamt blicken wir trotz der schwierigen Umstände optimistisch auf die Restrunde.
Wie sieht der Winterfahrplan aus?
Wir starten Mitte Januar wieder in die Vorbereitung. In den Wochen davor stehen mehrere Testspiele auf dem Programm, bevor es Ende Februar wieder in den Pflichtspielbetrieb geht.
Die Verletztenliste war im Herbst ellenlang. Wie sieht`s in der Hinsicht aktuell aus und gibt`s schon personelle Weichenstellung Richtung kommende Saison?
Natürlich laufen intern bereits Planungen und Gespräche in Richtung kommende Saison. Zum Start der Restrunde werden bis auf Lukas Quirin alle Spieler wieder zur Verfügung stehen
Die finanziellen Probleme bei der SpVgg Bayreuth sind bekannt. Wie sieht der aktuelle Stand der Dinge aus?
Seit meinem Amtsantritt (Juni 2024,Anm.d.Red.) ist es uns gelungen, einen Großteil der Verbindlichkeiten gegenüber der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Anm.d.Red.) abzubauen. Ganz abgeschlossen ist dieser Prozess noch nicht, aber wir arbeiten kontinuierlich daran. Solche Themen lassen sich nicht von heute auf morgen lösen.
Ein Thema, das aktuell Fußball-Deutschland bewegt: Die Regionalliga-Reform! Aus fünf Staffeln sollen vier werden, zumindest nach jetzigem Stand. Wie denkt man bei der SpVgg Bayreuth über die Entwicklung?
Das ist ein sehr komplexes Thema, das sich kaum in einer kurzen Antwort abschließend bewerten lässt. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass der Fußball insgesamt attraktiver wird und insbesondere in der Regionalliga keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Vereine entstehen.
Vielen Dank fürs Gespräch. Das Interview führte Mathias Willmerdinger.