»Erlebt man nicht häufig«: Die Winterbilanz der SpVgg Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth hinkt in der Regionalliga Bayern hinterher und überwintert auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Zudem drücken die "Oldschdod" immer noch finanzielle Altlasten. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba hat sich kurz vor Weihnachten bereit erklärt, einige Fragen zu beantworten:

FuPa: Frau Dr. Kalemba, eine zähe Herbstrunde liegt hinter der SpVgg Bayreuth: Welches Fazit ziehen Sie?

Dr. Nicole Kalemba: Mit der reinen Punkteausbeute können wir natürlich nicht zufrieden sein. Gleichzeitig haben wir in vielen Partien sehr gute Leistungen gezeigt, konnten diese aber nicht immer in die maximale Punktzahl ummünzen. Hinzu kam eine außergewöhnliche Verletztenmisere, wie man sie nicht häufig erlebt. Umso wichtiger war der Sieg in Aschaffenburg, der uns ein positives Gefühl mit in die Winterpause gibt. Insgesamt blicken wir trotz der schwierigen Umstände optimistisch auf die Restrunde.

Wie sieht der Winterfahrplan aus?

Wir starten Mitte Januar wieder in die Vorbereitung. In den Wochen davor stehen mehrere Testspiele auf dem Programm, bevor es Ende Februar wieder in den Pflichtspielbetrieb geht.



Die Verletztenliste war im Herbst ellenlang. Wie sieht`s in der Hinsicht aktuell aus und gibt`s schon personelle Weichenstellung Richtung kommende Saison?

Natürlich laufen intern bereits Planungen und Gespräche in Richtung kommende Saison. Zum Start der Restrunde werden bis auf Lukas Quirin alle Spieler wieder zur Verfügung stehen