Beim Erka-Cup rollt am Wochenende das runde Leder. – Foto: Sebastian Harbke

Erka-Cup: Devise des Titelverteidigers: „Karo einfach“ Von Freitag bis Sonntag wird in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle der traditionsreiche Erka-Cup des SC 09 Erkelenz gespielt. Dirk Valley, Trainer des Titelverteidigers und Rekordsiegers TuS Germania Kückhoven, bekennt, eigentlich kein Hallenfreund zu

Dirk Valley ist ein leidenschaftlicher Skatspieler. Für die Erläuterung, wie er beim Erka-Cup das Unternehmen Titelverteidigung angehen möchte, greift Kückhovens Coach daher zu einem Vergleich mit diesem Kartenspiel: „Das Turnier gehen wir Karo einfach an – also so, wie man einen einfachen Karo-Solo spielt.“ Große Sprünge kann man im Skat damit nicht machen. Der einfache Karo hat den Spielwert 18 – der geringste überhaupt für ein gewonnenes Spiel.

Entsprechend ist für Valley auch der grundsätzliche Stellenwert vom Spiel unterm Hallendach. „Ehrlich gesagt bin ich überhaupt kein Hallenfreund. Die Jungs wollen aber gerne spielen, und von daher treten wir sowohl beim Erka-Cup als auch nächste Woche bei der Stadtmeisterschaft an. Die finden ja beide in Erkelenz und damit direkt um die Ecke statt. Mit den Jungs für ein Hallenturnier sonstwo hinfahren würde ich aber sicherlich nicht.“ Eine gezielte Vorbereitung auf die Hallensaison, wie es andere Teams der Region betreiben, komme für ihn nicht in Frage, erklärt Valley. „Wirsind zwar zuletzt auch mal in die Halle gegangen, haben da aber einfach nur gezockt, wollten Spaß haben. Taktische Vorgaben gab es da keine.“ So ganz unorganisiert wird Valley seine Jungs beim Erka-Cup dann aber doch nicht aufs Parkett lassen. „Wir werden da mit zwei festen Fünferblöcken antreten, wobei einer jeweils der Ersatzspieler für den Block ist, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Dazu kommt der Torwart – macht also insgesamt elf Mann.“ Die habe er auch schon zusammen. „Dann lassen wir es einfach mal laufen, schauen, was dabei herauskommt“, sagt Valley – und räumt aber ein: „Wenn man schon in der Halle antritt, dann will man sich auch vernünftig präsentieren – und das haben wir auf alle Fälle vor.“ Priorität habe für ihn aber die Vorbereitung auf die Rückrunde, die die Germanen bereits am 15. Januar aufnehmen. „Da wollen wir die Grundlagen für einen erfolgreichen zweiten Saisonteil holen, in dem wir möglichst schnell den Klassenerhalt klarmachen wollen.“ Aktuell ist der TuS in der Kreisliga A Zehnter. SC Erkelenz will gewinnen Ebenfalls auf Platz zehn steht zur Winterpause Turniergastgeber SC 09 Erkelenz – wohl eine Etage höher, in der Bezirksliga. Zusammen mit dem Ligakollegen Würm/Lindern sind die Blau-Weißen auch das ranghöchste Team im 15er-Teilnehmerfeld.