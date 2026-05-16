Eric Roeber schießt den VfR Büttgen auf einen Aufstiegsplatz

Spieltag 28 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen steht im Aufstiegsrennen unter Druck und muss am Freitag die SVG-Reserve schlagen. Bei einer Pleite wäre Novesia Neuss schon aufgestiegen, denn der direkte Vergleich geht an die DJK. Bei einem Remis kann Novesia am Sonntag selbst alles klar machen.
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss
