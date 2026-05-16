 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Eric Roeber schießt den VfR Büttgen auf einen Aufstiegsplatz

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: VfR Büttgen gewinnt knapp gegen SVG Neuss-Weissenberg II, Eric Roeber erzielt den späten Siegtreffer, Büttgen bleibt im Rennen um Rang zwei.

von André Nückel · Heute, 00:26 Uhr · 0 Leser
– Foto: MS

Spieltag 28 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen steht im Aufstiegsrennen unter Druck und muss am Freitag die SVG-Reserve schlagen. Bei einer Pleite wäre Novesia Neuss schon aufgestiegen, denn der direkte Vergleich geht an die DJK. Bei einem Remis kann Novesia am Sonntag selbst alles klar machen.

Der VfR Büttgen bleibt im Rennen um die Aufstiegsplätze und setzte sich in einer umkämpften Partie knapp gegen die SVG Neuss-Weissenberg II durch. Erst in der Schlussphase gelang Büttgen der entscheidende Treffer: Eric Roeber traf in der 78. Minute zum 1:0 und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern. Weissenberg fand keine Antworten mehr auf diesen Rückschlag. Für Büttgen bedeutet der Sieg wichtige Zähler im engen Kampf um Rang die Bezirksliga. Vorerst auf Rang drei darf der VfR vom Aufstieg träumen. Für Weissenberg II geht es um den Klassenerhalt.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

