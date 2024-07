Ergoldsbach im Umbruch: »Wird herausfordernde Saison«

Der erfahrene Funktionär zeigt sich kämpferisch: "Wir freuen uns mit Tobias, Alex, Cheikh, Basti, Johannes und Kovan frischen Wind in unsere Reihen bekommen zu haben, die uns nicht nur sportlich verstärken, sondern alle super Jungs sind, mit denen es die ersten Wochen schon viel Freude macht. Es wird für uns eine sehr herausfordernde Saison werden, in einer Liga, die an Qualität ganz sicher nicht verloren hat. Uns ist natürlich bewusst, dass es ein Prozess ist, in dem es im Laufe der Saison schwierige Phasen geben kann und wird. Den Klassenerhalt trauen uns nur sehr wenige zu, doch wir haben nichts zu verlieren und wollen das Bestmögliche rausholen. Wir wissen die Situation ganz gut einzuschätzen, von daher werden die Jungs und Trainer Johannes Viehbeck zu jeder Zeit in aller Ruhe durch die Saison gehen können. Ich freue mich mit Johannes Viehbeck, der die Philosophie des Vereins zu 100 Prozent trägt, in die neue Saison zu gehen. Er leistet top Arbeit für den Verein und die Jungs. Mit seinen Ideen und den modernen Trainings- und Lernmethoden sowie der positiven Stimmung im Team und im Verein, glaube ich, dass die Mannschaft weiter einen großen Schritt nach vorne machen wird. Für Johannes gilt es, unsere junge Mannschaft, den Neulingen und den Nachwuchs in der Kürze der Zeit an die Bezirksliga zu gewöhnen, zu einer Mannschaft zu formen und Abläufe bestmöglich zu implementieren, um in der neuen Saison vielleicht doch für eine Überraschung sorgen zu können."