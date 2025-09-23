Ergebniskrise geht weiter: FC Bayern II verliert knapp in Vilzing

Der FC Bayern München II nutzt seine Chancen in der ersten Halbzeit nicht und verliert auswärts in Vilzing. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Vilzing – Der Traumstart des FC Bayern II in der Regionalliga ist gestoppt. Aus den letzten vier Spielen gab es magere vier Punkte. Nun wartet die DJK Vilzing. Die nächste ausgebuffte Regionalliga-Mannschaft nach Hankofen-Hailing, bei denen die Münchner überraschend stolperten.

„Die Frage als Trainer von Bayern München ist natürlich: Weshalb?“, sagte Holger Seitz nach der Hankofen-Pleite und legte den Finger bei den AmateurenAmateuren in die Wunde. „Die wichtigen Zweikämpfe hat überwiegend Hankofen für sich entschieden. Und das kann natürlich nicht sein.“

Das soll gegen Vilzing alles besser werden. „In Vilzing erwartet uns ein zweikampfbetontes Spiel. Als junge Mannschaft wollen wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen. Die Jungs wissen, worauf es ankommt“, so Seitz auf der Vereinshomepage. Fehlen werden den Münchnern neben Steve Breitkreuz, Javier Fernandez, Younes Aitmaer, Roko Mijatovic (alle Knieverletzung) und Louis Richter (Oberschenkelverletzung) auch Tim Binder. Der Deutsche U-Nationalspieler sah gegen Hankofen Gelb-Rot.

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: DJK Vilzing gegen FC Bayern München II

Erfreulich ist die Rückker von Vincent Manuba und Ljubo Puljic. Laut fcbayern.com könnten beide im Kader stehen. Darüber hinaus ist Gibson Nana Adu in die Mannschaft zurück. Der jüngste Torschütze der 3. Liga ist nach seiner geplatzten Leihe zurück bei den Amateuren, und trainierte wieder unter Seitz.

Ein besonderes Spiel wird es für Beppo Eibl. Der Co-Trainer der Amateure trainierte zuletzt in Vilzing. Fehlen wird sein Nachfolger. Ex-Profi-Kirschbaum sah gegen Aschaffenburg die Rote Karte. Anstoß in Vilzing ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.