Erfurter Referee kurzfristig abgezogen Der Thüringer Schiedsrichter Daniel Bartnitzki sollte eigentlich am kommenden Samstag das Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Energie Cottbus und SV Babelsberg leiten. Der Referee wurde aber kurzfristig wieder von der Partie abgezogen.

Problem dabei: Bartnitzki ist Mitglied beim FC Rot-Weiß Erfurt. Aktuell führen Erfurt und Cottbus allerdings die Regionalliga-Tabelle an, sind nur durch einen einzigen Punkt getrennt. Noch in der Vorwoche endete das Topspiel dieser beiden Clubs 2:2. Eine solche Konstellation wird als nicht besonders günstig eingeschätzt. Schiedsrichter-Ansetzer Heinz Rothe sagte der „Lausitzer Rundschau“ dazu: „Der gesunde Menschenverstand verbietet es, dass wir Daniel Bartnitzki als Erfurter im Moment für ein Spiel von Energie Cottbus anzusetzen.“

So musste der Ansetzer eine Planänderung vornehmen und setzte Michael Näther als Schiedsrichter für das Brandenburger Derby ein. Eigentlich war der für das Spiel zwischen Lichtenberg und Greifswald eingeplant. So wurde kurzerhand getauscht und der Erfurter Bartnitzki bekam dieses Duell. Nachvollziehbar ist diese Planänderung für Daniel Bartnitzki, wie er im FuPa-Gespräch erklärt. Ärgerlich aber trotzdem, denn für ihn wäre es eine echte Bewährungsprobe gewesen. DFB-Beobachter hatten sich bei diesem Duell angekündigt. „Natürlich ist es schade, man bereitet sich auch dementsprechend vor. Die Gründe sind natürlich nachvollziehbar“, sagt der Referee, der allerdings selbstverständlich auch dieses Spiel neutral angegangen wäre. „Wir gehen jedes Spiel neutral an. Da spielt für mich rot gegen blau. Solche Konstellationen blendet man als Schiedsrichter aus“, sagt er.