Erfolgstrainer Scheidler feiert Comeback in Eschenbach

„Der Nachfolger ist der Vorgänger!“ Muhammet Dal, der aktuelle Trainer des SC Eschenbach, Tabellenzwölfter der Kreisliga Nord Amberg/Weiden, hatte den Verantwortlichen vor einigen Tagen seinen Wechsel im Sommer zur DJK Neustadt/WN bekannt gegeben. Die Vereinsführung reagierte sofort und nutzte die momentane Winterpause intensiv zur Nachfolgersuche. Anders als im Vorjahr, als man erst spät eine Lösung finden konnte, sorgte man nun frühzeitig – also schon vor Beginn der Restrückrunde – für Klarheit.
Dabei wird der SC Eschenbach in der Saison 2026/27 auf ein bekanntes Gesicht setzen: Benjamin Scheidler (42) feiert in der Rußweiherstadt ein überraschend schnelles Comeback und übernimmt mit Beginn der Vorbereitung im Juni erneut das Traineramt. Unterstützung erfährt er zukünftig von einem in Eschenbach ebenfalls bestens bekannten Kicker, nämlich Ersin Tiryaki. Der 41-Jährige kehrt ebenfalls nach einer Spielzeit bei der SG Seugast/Schlicht II in die Rogers Arena zurück.
Vorsitzender Michael Brüchner ist natürlich sehr zufrieden und erfreut und erläutert, warum sich die Trainersuche in diesem Jahr so schnell erfolgreich gestaltete: „Im vergangenen Jahr hatten wir große Probleme und konnten erst im Mai einen Trainer finden. Dass es diesmal so schnell ging, lag daran, dass der Kontakt zu Benjamin Scheidler nie abgerissen ist.“ Die Trennung nach seiner ersten Amtszeit sei stets fair verlaufen, der Austausch blieb bestehen. „Wir freuen uns, dass ein verlorener Sohn zu uns zurückkehrt“, so Brüchner weiter.
Benjamin Scheidler hatte den SC Eschenbach vor der Saison 2023/24 erstmals übernommen und schaffte mit seiner Truppe bereits im ersten Jahr seines Wirkens den Aufstieg aus der Kreisklasse West in die Kreisliga. Eine Etage höher führte der 42jährige die Seinen als Spielercoach zum Klassenerhalt in der höchsten Liga des Spielkreises. Mit Beginn der aktuellen Spielzeit wechselte er dann zum Ligakonkurrenten nach Erbendorf, wo er die Zusammenarbeit jedoch in der Winterpause beendete. Bei den Gründen dafür nahm er kein Blatt vor den Mund: „Vertrauen, Akzeptanz, Ehrlichkeit und Respekt sind für mich die Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit. Da diese Grundlage nicht mehr gegeben war, gab es keine Perspektive mehr“, so Scheidler in einer im Januar an FuPa gesendeten persönlichen Erklärung. In Eschenbach hingegen habe genau diese Basis stets bestanden, sagt Benjamin Scheidler heute.
Bis Benjamin Scheidler und Ersin Tiryaki wieder beim SCE einsteigen, liegt der absolute Fokus zunächst auf dem Klassenerhalt unter Trainer Muhammet Dal. Der SC Eschenbach rangiert in der Kreisliga Nord vor Beginn der Restrückrunde auf dem Relegationsplatz 12 und hat fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.
Für Scheidler ist klar, dass man in Eschenbach in der neuen Saison – unabhängig in welcher Liga – erneut alles geben wird. In der jungen Mannschaft sieht Scheidler eine Menge an Potenzial. Spieler wie Torhüter Eric Aschenbrenner (18), sowie die Verteidiger Nick Dötsch (19) und Josef Gradl (19) bezeichnet er als „perfekte Bausteine für den Aufbau“. Zudem rücken zur kommenden Saison fünf hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen „Stall“ nach.