Erfolgstrainer Scheidler feiert Comeback in Eschenbach Der SCE-Aufstiegscoach der Saison 2023/24 folgt nach einer Saison „auf Abwegen“ seinem Nachfolger Muhammet Dal von Jürgen Masching / Werner Schaupert · Heute, 17:22 Uhr · 0 Leser

SCE-Vorstand Michael Brüchner (links) und Spartenleiter Felix Dilling (rechts daneben) präsentieren mit den Rückkehrern Benjamin Scheidler (rechts) und Ersin Tiryaki (links daneben) das Spielertrainerduo für die kommende Spielzeit. – Foto: Jürgen Masching

„Der Nachfolger ist der Vorgänger!“ Muhammet Dal, der aktuelle Trainer des SC Eschenbach, Tabellenzwölfter der Kreisliga Nord Amberg/Weiden, hatte den Verantwortlichen vor einigen Tagen seinen Wechsel im Sommer zur DJK Neustadt/WN bekannt gegeben. Die Vereinsführung reagierte sofort und nutzte die momentane Winterpause intensiv zur Nachfolgersuche. Anders als im Vorjahr, als man erst spät eine Lösung finden konnte, sorgte man nun frühzeitig – also schon vor Beginn der Restrückrunde – für Klarheit.



Dabei wird der SC Eschenbach in der Saison 2026/27 auf ein bekanntes Gesicht setzen: Benjamin Scheidler (42) feiert in der Rußweiherstadt ein überraschend schnelles Comeback und übernimmt mit Beginn der Vorbereitung im Juni erneut das Traineramt. Unterstützung erfährt er zukünftig von einem in Eschenbach ebenfalls bestens bekannten Kicker, nämlich Ersin Tiryaki. Der 41-Jährige kehrt ebenfalls nach einer Spielzeit bei der SG Seugast/Schlicht II in die Rogers Arena zurück.

Vorsitzender Michael Brüchner ist natürlich sehr zufrieden und erfreut und erläutert, warum sich die Trainersuche in diesem Jahr so schnell erfolgreich gestaltete: „Im vergangenen Jahr hatten wir große Probleme und konnten erst im Mai einen Trainer finden. Dass es diesmal so schnell ging, lag daran, dass der Kontakt zu Benjamin Scheidler nie abgerissen ist.“ Die Trennung nach seiner ersten Amtszeit sei stets fair verlaufen, der Austausch blieb bestehen. „Wir freuen uns, dass ein verlorener Sohn zu uns zurückkehrt“, so Brüchner weiter.



Benjamin Scheidler hatte den SC Eschenbach vor der Saison 2023/24 erstmals übernommen und schaffte mit seiner Truppe bereits im ersten Jahr seines Wirkens den Aufstieg aus der Kreisklasse West in die Kreisliga. Eine Etage höher führte der 42jährige die Seinen als Spielercoach zum Klassenerhalt in der höchsten Liga des Spielkreises. Mit Beginn der aktuellen Spielzeit wechselte er dann zum Ligakonkurrenten nach Erbendorf, wo er die Zusammenarbeit jedoch in der Winterpause beendete. Bei den Gründen dafür nahm er kein Blatt vor den Mund: „Vertrauen, Akzeptanz, Ehrlichkeit und Respekt sind für mich die Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit. Da diese Grundlage nicht mehr gegeben war, gab es keine Perspektive mehr“, so Scheidler in einer im Januar an FuPa gesendeten persönlichen Erklärung. In Eschenbach hingegen habe genau diese Basis stets bestanden, sagt Benjamin Scheidler heute.





Nach Beendigung seiner Tätigkeit in Erbendorf hatte Vorstand Michael Brüchner auf seiner Nachfolgersuche erneut Kontakt zu Scheidler aufgenommen – und hatte gleich Erfolg. „Das Gespräch war sehr angenehm, ich habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt und mich schnell für die Rückkehr entschieden“, erzählt Scheidler. Ausschlaggebend für sein Comeback sei nicht nur die Mannschaft, sondern auch das gesamte Umfeld gewesen: „Menschlich passt hier einfach alles“, schwärmt der „neue alte" Mann auf der Eschenbacher Kommandobrücke.



Benjamin Scheidler kommt allerdings nicht alleine zurück an den Rußweiher. Auch der ehemalige SCE-Spieler Ersin Tiryaki (41) schließt sich im Juni nach einjährigem Intermezzo bei der SG Seugast/Schlicht II wieder dem SC Eschenbach an. Scheidler und Tiryaki kennen sich seit vielen Jahren und standen bereits gemeinsam für den SCE auf dem Platz. Ob nun beide wieder das Trikot überstreifen werden, muss man sehen. „Ich möchte der Mannschaft helfen – wenn nötig auch auf dem Feld“, betonte Scheidler, der nach einer schweren Verletzung Ende September perspektivisch wieder spielbereit sein könnte. Auch Tiryaki signalisiert Einsatzbereitschaft: „Hauptsächlich wollen wir gemeinsam das Team unterstützen.“



