DJK Neustadt: Rückkehrer Mo Dal beerbt Enrico Köllner

Seit der Spielzeit 2022/23 bekleidet Enrico Köllner (37) das Amt des Spielercoaches beim Ost-Kreisklassisten DJK Neustadt im Spielkreis Amberg/Weiden. Bereits im September letzten Jahres hatte „Enno“ – wie er in Spielerkreisen genannt wird – mit der Abteilungsleitung der Fußballer das offene Gespräch gesucht. Dabei hat er klar kommuniziert, dass für ihn nach vier Jahren auf der Kommandobrücke zum Saisonende der richtige Zeitpunkt gekommen sei, aufzuhören.
Die Verantwortlichen der Kreisstädter wurden also frühzeitig vom Plan Köllners informiert und konnten mit der Suche nach einem passenden Nachfolger beginnen. Sie melden nun Vollzug und präsentieren dabei einen alten Bekannten, der mit Beginn der Vorbereitung im Juni das Ruder übernommen wird. Muhammet Dal (44), der von 2013 bis 2017 schon einmal bei den „Gelb-Schwarzen Adlern“ als Spielertrainer fungierte und die DJK damals bereits in seiner ersten Saison in die Kreisliga führte, feiert sein Comeback. Aktuell coacht Dal den abstiegsbedrohten Kreisligisten SC Eschenbach, mit dem er unbedingt noch die Liga halten will.
Es lief bei der DJK also so ab, wie es sich ein Verein nur wünschen kann, wenn der Trainer schon frühzeitig anzeigt, dass er zum Saisonende seine Zelte abbauen möchte. Im Gespräch mit FuPa erläutert Enrico Köllner die Hintergründe seiner Entscheidung: „Ich war schon früh in der laufenden Saison der Überzeugung, dass die Mannschaft einen neuen Input und frischen Schwung braucht. Die Verantwortlichen hatten in den frühzeitigen Gesprächen Verständnis signalisiert und gingen diesen Weg mit. Auch wenn es natürlich schade ist, war es für alle Seiten wichtig, frühzeitig Klarheit zu haben, sodass genügend Zeit blieb, einen passenden Nachfolger zu finden“, so Köllner.
Mit Muhammet Dal habe man nun aus seiner Sicht genau die richtige Lösung gefunden, erklärt der 37-Jährige weiter. „Er ist für die Mannschaft und insbesondere für die Spieler genau der richtige Mann, um auch die jungen Spieler, die aus der Jugend nachrücken, mitzunehmen, zu pushen und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Meine Zukunft – ob als Trainer oder Spieler – ist aktuell noch offen. Für die vertrauenvolle Zusammenarbeit und die gemeinsame Zeit bei der DJK Neustadt möchte ich mich jetzt schon sehr bedanken.“
Und weiter: „Mit Mo Dal kehrt nun ein Trainer zurück, der in Neustadt bereits erfolgreiche Arbeit geleistet hat und dem Verein menschlich wie sportlich eng verbunden ist. Nach den ersten Gesprächen wurde uns seitens der Abteilungsleitung sehr schnell klar, dass Mo die ideale Besetzung für die Nachfolge ist. Wir haben sofort gespürt, mit welchem Feuer und welcher Überzeugung er an die Aufgabe herangeht. Sein Enthusiasmus, seine Erfahrung und sein Anspruch, mit hundertzwanzigprozentigem Einsatz in die neue Saison zu starten, haben uns überzeugt. Wir sind sicher, dass Mo Dal die Mannschaft nicht nur sportlich weiterbringen, sondern auch menschlich bereichern wird. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und blicken voller Zuversicht auf die kommende Saison.“
Natürlich möchte das Trainerduo Enrico Köllner / Sebastian Demel die Mannschaft an den Nachfolger als Kreisklassist übergeben. Zum Jahreswechsel nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrelegationsplatz rangierend, startet die DJK mit dem Nachholspiel am 15. März zuhause gegen die SpVgg Pirk in neun finale Partien, in denen sie ins ruhige Fahrwasser des Klassements vorrücken möchte. Das Ziel der zum Saisonende scheidenden Coaches ist es, eine schwierige Spielzeit mit ihrer Truppe noch einigermaßen zufriedenstellend zu beenden und sich selbst mit einer Abschlussplatzierung im gesicherten Mittelfeld das passende Abschiedsgeschenk zu machen.