DJK Neustadt: Rückkehrer Mo Dal beerbt Enrico Köllner Nach vier Jahren als Spielertrainer beim Kreisklassisten macht Köllner Platz für neue Impulse, die ab dem Sommer ein in der Kreisstadt wohl bekannter Übungsleiter setzen soll von Werner Schaupert · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Comeback in der Kreisstadt: Muhammet Dal (rechts) – hier 2017 als Spielertrainer im Trikot der DJK – kehrt im Sommer in seinen alten, wohlbekannten Wirkungskreis zurück. – Foto: Dagmar Nachtigall

Seit der Spielzeit 2022/23 bekleidet Enrico Köllner (37) das Amt des Spielercoaches beim Ost-Kreisklassisten DJK Neustadt im Spielkreis Amberg/Weiden. Bereits im September letzten Jahres hatte „Enno“ – wie er in Spielerkreisen genannt wird – mit der Abteilungsleitung der Fußballer das offene Gespräch gesucht. Dabei hat er klar kommuniziert, dass für ihn nach vier Jahren auf der Kommandobrücke zum Saisonende der richtige Zeitpunkt gekommen sei, aufzuhören.



Die Verantwortlichen der Kreisstädter wurden also frühzeitig vom Plan Köllners informiert und konnten mit der Suche nach einem passenden Nachfolger beginnen. Sie melden nun Vollzug und präsentieren dabei einen alten Bekannten, der mit Beginn der Vorbereitung im Juni das Ruder übernommen wird. Muhammet Dal (44), der von 2013 bis 2017 schon einmal bei den „Gelb-Schwarzen Adlern“ als Spielertrainer fungierte und die DJK damals bereits in seiner ersten Saison in die Kreisliga führte, feiert sein Comeback. Aktuell coacht Dal den abstiegsbedrohten Kreisligisten SC Eschenbach, mit dem er unbedingt noch die Liga halten will.

Es lief bei der DJK also so ab, wie es sich ein Verein nur wünschen kann, wenn der Trainer schon frühzeitig anzeigt, dass er zum Saisonende seine Zelte abbauen möchte. Im Gespräch mit FuPa erläutert Enrico Köllner die Hintergründe seiner Entscheidung: „Ich war schon früh in der laufenden Saison der Überzeugung, dass die Mannschaft einen neuen Input und frischen Schwung braucht. Die Verantwortlichen hatten in den frühzeitigen Gesprächen Verständnis signalisiert und gingen diesen Weg mit. Auch wenn es natürlich schade ist, war es für alle Seiten wichtig, frühzeitig Klarheit zu haben, sodass genügend Zeit blieb, einen passenden Nachfolger zu finden“, so Köllner.



Mit Muhammet Dal habe man nun aus seiner Sicht genau die richtige Lösung gefunden, erklärt der 37-Jährige weiter. „Er ist für die Mannschaft und insbesondere für die Spieler genau der richtige Mann, um auch die jungen Spieler, die aus der Jugend nachrücken, mitzunehmen, zu pushen und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Meine Zukunft – ob als Trainer oder Spieler – ist aktuell noch offen. Für die vertrauenvolle Zusammenarbeit und die gemeinsame Zeit bei der DJK Neustadt möchte ich mich jetzt schon sehr bedanken.“





FuPa hat Mo Dal nach Bekanntwerden des Trainerwechsels kontaktiert, bevor er dabei im Telefonat auf seinen Wechsel nach Neustadt eingeht, stellt er klar, dass bei ihm nichts anderes, als das Erreichen des Klassenerhalts mit dem SC Eschenbach in der Kreisliga Nord aktuell oberste Priorität geniesst. „Die Jungs haben einen tollen Charakter und werden gemeinsam mit mir alle Kräfte mobilisieren, damit der SCE auch in der kommenden Saison in der Kreisliga bleibt. Alles andere spielt für mich im Moment keine Rolle“, so Dal, der dann nur kurz auf seine Entscheidung, in der kommenden Spielzeit wieder in Neustadt anzuheuern, eingeht. „Die Entscheidung, mich zu verändern, richtet sich nicht gegen Eschenbach, sondern für Neustadt. Ich habe dort vier überragende Jahre erlebt. Für mich war klar, wenn sich die Möglichkeit bietet, dort noch einmal Trainer sein zu dürfen, dann mache ich das.“



Bei den Verantwortlichen der Kreisstädter ist die Freude über die Rückkehr von Muhammet Dal groß, wie Abteilungsleiter Marcus Zimmer gegenüber FuPa erklärt: „Unser aktuelles Trainerteam um Enrico Köllner und Sebastian Demel hat uns bereits früh in der laufenden Saison signalisiert, dass beide ihre Tätigkeit zum Saisonende beenden möchten. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich und mit großem Respekt für ihre hervorragende Arbeit und ihr Engagement bedanken – ein Dank gebührt in diesem Zusammenhang natürlich auch Stefan Zimmermann. Sie alle haben die Mannschaft geprägt und entscheidend weiterentwickelt.“



