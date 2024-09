Erfolgreicher Saisonstart für die Pasinger Damen

Nach der wohlverdienten Sommerpause ging es Mitte August endlich wieder an den Ball. Die Damen der DJK Pasing waren ganz heiß, wieder auf dem Platz zu stehen und an die erfolgreiche letzte Saison anzuknüpfen. Obwohl man sich auch während der freien Sommerzeit durch Joggen fit hielt, freuten sich alle wieder auf das gemeinsame Kicken. Das neue Trainergespann – bestehend aus den Pasinger Urgesteinen Fusi und Momo – war in der Pause ebenfalls nicht untätig gewesen und hatte sich einige neue Taktiken und Trainingsformen überlegt, um die Mädels optimal auf die kommende Saison vorbereiten zu können. Diese sollten jetzt innerhalb knapp eines Monats bis zum Ligaauftakt einstudiert werden.

Mit den Erkenntnissen aus dem Pokalspiel ging es in die letzten zwei Trainingswochen vor dem Ligaauftakt, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem Torabschluss lag. Das eigentlich geplante Testspiel am 01.09. gegen den SV Untermenzing wurde leider seitens der Gegnerinnen abgesagt und so musste die Mannschaft ohne weiteren Test letztes Wochenende das erste Saisonspiel gegen TSV München-Solln antreten.

Sonntag um 16 Uhr wurde die Partie in Solln angepfiffen. Die Mädels taten sich durch häufige kleinere Fehler und Unsicherheiten in der Anfangsphase schwer, in das Spiel zu kommen. Doch nach und nach gewann die Mannschaft an Sicherheit dazu und konnte das Spiel immer mehr kontrollieren. Die Defensive stand sicher und auch offensiv fingen die DJK Damen an, mehr Chancen zu kreieren, während die Gegnerinnen außer dem Schlagen weiter Bälle wenig einfiel. Doch für einen Treffer reichte es vor der Pause nicht und es ging torlos in die Halbzeit. Nach Wiederanpfiff wurden die Machtverhältnisse immer deutlicher und der TSV München-Solln wusste sich weitestgehend nur noch durch Fouls und verbale Angriffe zu verteidigen. Das Spiel wurde ruppiger und die Pasingerinnen wollten keinesfalls Punkte liegen lassen. Daher war die Freude umso größer, als Ruby in der 72. Minute nach einer Flanke von Tamara den Ball im Tor versenken konnte. Doch auch damit gaben sich die Mädels nicht zufrieden und es folgte kurze Zeit später ein Pfostenschuss von Alicia. Da leider kein Treffer erzielt werden konnte, konzentrierte man sich in der Schlussphase darauf, kein Gegentor mehr zu bekommen. Dies gelang den Pasingerinnen und man konnte die ersten drei Punkte der Saison einfahren.