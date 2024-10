Erfolg durch Einsatz und Zusammenhalt

Nach einem starken Start in die Saison kann ich voller Stolz auf die Leistungen von Türkspor Eppingen zurückblicken. In den letzten elf Spielen sind wir ungeschlagen geblieben, mit zehn Siegen und einem Unentschieden. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unser zu Saisonbeginn gesetztes Ziel zu erreichen: uns in der Kreisliga Sinsheim zu etablieren und zu beweisen.

Durch gezielte Verstärkungen mit neuen Spielern haben wir unser Team sowohl in der Breite als auch in der Qualität verbessert. Besonders junge Spieler wie Emre Bolat, mit dem wir langfristig planen, bringen frischen Wind in die Mannschaft und verstärken uns nachhaltig. Ein weiterer herausragender Akteur ist unser junger Torwart Edoardo De Pizzol, der bisher starke Leistungen gezeigt hat und sich von Spiel zu Spiel kontinuierlich steigert. Die Mischung aus erfahrener Routine und junger Energie gibt uns genau die Stabilität und Dynamik, die wir brauchen, um in der Liga zu bestehen. Ich sehe, wie sich der Teamgeist und die geschlossene Einheit nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon deutlich positiv bemerkbar machen.