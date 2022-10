Erfolg beim TSV Aßling - Aufsteiger FC Schwaig überzeugt wieder mit Spektakel Dritter Sieg in Folge

Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Match, in dem Schwaig die ersten Torchancen hatte. In Führung gingen aber die Gastgeber durch Torjägerin Sandra Funkenhauser (13.). Schwaig glich nur sieben Minuten später aus. Emily Grimes schaltete bei einem Freistoß, der vom Schiedsrichter bereits freigegeben war, am schnellsten und traf zum 1:1, während die Gastgeberinnen noch die Mauer stellten. In der 24. Minute drehte Lisa Maier mit ihrem Treffer zum 2:1 die Partie, ehe Grimes nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Die Gäste nahmen nun etwas Tempo aus dem Spiel, bestimmten aber weiterhin das Geschehen. Kurz vor der Pause gelang Aßling nach einer Ecke der Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel drohte die Partie zu kippen, denn Funkenhauser gelang in der 47. Minute der überraschende Ausgleich. Doch wieder hatte der Aufsteiger die passende Antwort: Katharina Blank traf zum 4:3 (49.).