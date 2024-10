Erfahrung schlägt Unbekümmertheit- VFB Gaggenau 2001 vs. FV Ottersdorf

Im Gegensatz zum letzten Spiel in Muggensturm, musste die Kamerla-Elf leider mit Jan Birnegger, Samuel Heck, Felix Lutz und Adrian Kahles gleich auf 4 Führungsspieler und Leistungsträger verzichten. Mit einem Altersdurchschnitt von gerade mal 22 Jahren, versuchte man sich dem Aufstiegsaspiranten und Favoriten aus Gaggenau entgegenzustellen.

Schon in der Anfangsphase bemerkte man die spielerische Klasse des Gegners, wobei man das Spiel mit Einsatz und Leidenschaft zumindest vom Ergebnis her anfangs ausgeglichen gestalten konnte. In der 27. Minute ging Gaggenau jedoch durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der an diesem Tag wieder herausragend aufgelegte Torhüter Enzo Imbery kam in einem Laufduell mit dem gegnerischen Stürmer einen Moment zu spät, was zu einem Foul und Elfmeter führte.

Auch in diesem Spiel ließen sich die jungen Wilden aber nicht aus der Ruhe bringen und versuchten mit all ihren Mitteln den Rückstand zu egalisieren, wobei man spielerisch nach vorne leider dann doch zu harmlos agierte.