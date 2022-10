ERDINGER Weißbier: Verfolgerin Serter erzielt Hattrick in BZL 02 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Am Wochenende blieb Sabrina Rapp ausnahmsweise mal ohne eigenen Treffer. Die Kapitänin des TSV Rott konnte aber die starke Aufholjagd ihrer Truppe und den damit verbundenen 4:2-Heimerfolg gegen den SC Vierkirchen bejubeln. (ohne Foto)

Den Aussetzer nutzen im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER zwei Verfolgerinnen. Christina Gallert wurde beim 1:0 der SG Röhrmoos/Schwabhausen zur Matchwinnerin mit ihrem Treffer in der 14. Minute. Gallert hat auch die beeindruckenste Quote aller Goalgetter in der Bezirksliga 02. In nur fünf Spielen netzte die Stürmerin sieben Mal. (ohne Foto)

Die Torjägerin der Woche ist aber Alina Serter. Die Puchheimerin erzielte beim 7:0-Kantersieg ihrer Mädls einen Hattrick und steht damit ebenfalls bei sieben Treffern.

Das Untermenzinger Tormaschinen-Duo kam in Oberau zum Erliegen. Weder Sandrine Tausche noch Viktoria Winter konnten ihr Torkonto aufstocken, deswegen rutschen die zwei vom Podest.

Torschützenliste:

1. Sabrina Rapp, TSV Rott/Lech: 8 Tore

2. Christina Gallert, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 7 Tore

2. Alina Serter, FC Puchheim: 7 Tore

4. Sandrine Tausche, SV Untermenzing: 6 Tore

4. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 6 Tore

6. Lorena Dintner, TSV München-Solln: 5 Tore

6. Heike Socher, TSV Rott/Lech: 5 Tore

6. Stefanie Fiedler, FC Puchheim: 5 Tore