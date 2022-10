ERDINGER Weißbier: Spitzenquartett in A-Klasse München um Regiert ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der München-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Matthias Regiert hat am Wochenende beim 3:2-Heimerfolg über A. E. Galanolefkos Dachau einen Doppelpack erzielt und dem 1. FC Kollbach den nächsten Dreier in der Liga beschert. Der 1.FCK-Stürmer steht damit nun in mit acht Treffern an der geteilten Spitze der Münchner A-Klassen.

Ebenfalls bei acht Treffern steht seit dieser Woche Dominik Dylick. Der Offensivspieler vom ESV Freimann München markierte am Wochende den 1:2-Anschlusstreffer, konnte die Niederlage in Allach aber nicht verhindern.

Willhelm Freiberger von den Sportfreunden Pasing und Nico Seepe vom TSV Maccabi München blieben beide bei ihren acht Saisontoren. Beide Angreifer hatten am Wochenende spielfrei.

Torschützenliste:

1. Matthias Regiert, 1. FC Kollbach, A-Klasse 1: 8 Tore

1. Wilhelm Freiberger, Sportfreunde 03 Pasing, A-Klasse 3: 8 Tore

1. Nico Seepe, TSV Maccabi München, A-Klasse 5: 8 Tore

1. Dominik Dyllick, ESV Freimann München, A-Klasse 2: 8 Tore

5. Andreas Griebler, SC Vierkirchen, A-Klasse 1: 7 Tore

5. Max Gschwandtner, SV 1880 München, A-Klasse 4: 7 Tore

5. Peter Faber, SV 1880 München, A-Klasse 4: 7 Tore

5. Nicolai Kasper, TSV Zorneding II, A-Klasse 6: 7 Tore

5. Lukas Seebald, ESV München-Ost, A-Klasse 5: 7 Tore

5. Tolga Yilmaz, SV Internationale Taufkirchen, A-Klasse 5: 7 Tore

8. Amar Kovacevic, FC Hochbrück, A-Klasse 2: 6 Tore und drei weitere Spieler mit sechs Toren.