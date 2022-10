ERDINGER Weißbier: Seyfis Verfolgerinnen verkürzen in Kreisligen ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der beeindruckende Lauf von Sheeva Seyfi kommt vorerst zum Erliegen. Die Vorjahres-Siegerin des ERDINGER Rankings trifft zum ersten Mal in dieser Saison nicht für ihren TSV. Turnerbund verlor am Wochenende im Spitzenspiel gegen die SpVgg Markt Schwabener Au mit 3:5.

So konnte Theresa Perzlmaier von der SG Jettenbach/Gars den Abstand zumindest etwas verkürzen. Die 25-jährige Stürmerin verhalt ihrem Team mit einem Doppelpack zum 6:1-Kantersieg in Nußdorf. Die SG stellen auch dank Perzlmaier den stärksten Angriff der Kreisliga 03.

Genau wie die Jettenbacherin konnte auch Johanna Eberl den Abstand auf Seyfi verkürzen. Eberl traf per Hattrick beim 7:0-Kantersieg über Söchering. (ohne Foto)

Torschützenliste:

1. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München, Kreisliga 01: 19 Tore

2. Theresa Perzlmaier, (SG) SpVgg Jettenbach/TSV Gars, Kreisliga 03: 12 Tore

2. Johanna Eberl, SV Sachsenkam, Kreisliga 02: 12 Tore

4. Selina Bruckner, SC Unterpfaffenhofen-Germering, Kreisliga 02: 10 Tore

5. Sandra Moleh, TSV Gräfelfing, Kreisliga 01: 9 Tore

5. Gina Peter, SV Geroldshausen, Kreisliga 04: 9 Tore

7. Eva Schmitt, SpVgg Markt Schwabener Au, Kreisliga 01: 8 Tore

7. Lea Schmitt, SpVgg Markt Schwabener Au, Kreisliga 01: 8 Tore

7. Lisa Feil, TSV Rohrbach, Kreisliga 04: 8 Tore

10. Laura Staudigl, SpVgg Markt Schwabener Au, Kreisliga 01: 7 Tore

10. Johanna Garnreiter, TSV Grafing, Kreisliga 01: 7 Tore