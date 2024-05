ERDINGER Weißbier: Eberl schließt mit Dreierpack auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Münchner Frauen-Kreisligen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Weiterhin thront die im Winter zum FC Bayern abgewanderte Sheeva Seyfi mit 28 Treffern in der Hinserie auf dem ersten Platz in der Torschützenliste der Kreisligen. Ob sie in den letzten Wochen noch eingeholt wird?

Johanna Eberl konnte sich am letzten Wochenende auf den zweiten Platz in der Liste schieben. Beim klaren 4:0-Sieg gegen den TSV Gilching 2 gelang der Stürmerin ein Dreierpack. Der Abstand auf Seyfi verkleinert sich auf 13 Treffer.