ERDINGER Weißbier: Serter erobert Spitze in BZL 02 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nach ihrem Hattrick in der Vorwoche, zeigte sich Alina Serter auch in dieser Woche wieder treffsicher. Mit ihrem frühen Doppelpack brachte sie den FC Puchheim bei dessen 6:0 Erfolg in Scheyern auf die Siegerstraße. Mit 13 Saisontreffern steht sie nun alleine an der Spitze der Torschützenliste der Bezirksliga 02.

Sabrina Rapp konnte beim 4:2 Erfolg des TSV Rott/Lech nicht mitwirken und so auch ihre Torausbeute nicht aufbessern. Sie bleibt im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER Weißbier bei elf Treffern auf Rang zwei.

Den muss sie sich jetzt allerdings mit Viktoria Winter teilen, die beim 5:1 des SV Untermenzing gegen den SV Pöcking zweimal traf.

Torschützenliste:

1. Alina Serter, FC Puchheim: 13 Tore

2. Sabrina Rapp, TSV Rott/Lech: 11 Tore

2. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 11 Tore

4. Sabrina Schertl, ST Scheyern: 9 Tore

4. Christina Gallert, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 9 Tore

4. Stefanie Fiedler, FC Puchheim: 9 Tore

4. Heike Socher, TSV Rott/Lech: 9 Tore

8. Sandrine Tausche, SV Untermenzing: 7 Tore

8. Lorena Dintner, TSV München-Solln: 7 Tore

8. Melissa Fladung, SC Vierkirchen: 7 Tore