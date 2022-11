ERDINGER Weißbier: Rauch bleibt Höllrigl in Bayernliga auf den Fersen ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Frauen Bayernliga ist Franziska Höllrigl vom FC Ruderting weiterhin das Maß der Dinge. Die Torjägerin erzielte beim 0:1-Auswärtssieg über TuS Bad Aibling den einzigen Treffer und steht mit elf Treffern an der Spitze der Torschützenliste in der Bayernliga. Sie ist die Favoritin im Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier.

Ihre ärgste Verfolgerin heißt weiterhin Barbara Rauch vom TSV Schwaben Augsburg. Auch sie war am Wochenende erfolgreich: Sie erzielte auch das 1:0 gegen den SC Amicitia München und bescherte ihrem Team damit die drei Punkte. Damit bleibt sie ein Tor hinter Spitzenreiterin Höllrigl

Dahinter reiht sich mit sechs Toren Lena Grabmeier vom TuS Bad Aibling ein. Da die Partie gegen den FC Ruderting verloren ging, konnte sie ihr Torekonto natürlich nicht aufstocken. Den dritten Platz verteidigt sie aber trotzdem.

Torschützenliste:

1. Franziska Höllrigl, FC Ruderting: 11 Tore

2. Barbara Rauch, TSV Schwaben Augsburg: 10 Tore

3. Lena Grabmeier, TuS Bad Aibling: 6 Tore