ERDINGER Weißbier: Pommerenke hört in AK München nicht auf zu treffen ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der München-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Reinhold Pommerenke ist in Top-Form. An diesem Wochenende erzielte er wieder einen Doppelpack beim 7:0-Auswärtssieg. Damit traf er in den letzten drei Spielen acht Mal. Der Routinier, der lange für den SC Baldham seine Fußballschuhe band, steht jetzt bei 18 Treffern und führt die Torschützenliste der A-Klassen München an.

Jedoch hat der Stürmer zwei direkte konkurrenten, die ihm mit jeweils 17 Toren dicht im Nacken sitzen. Einer davon ist Besar Gjocaj von der Reserve des FC Kosova München. Er sicherte seinem Team mit einem Doppelpack einen Punkt beim SV Sentilo-Blumenau.

Der andere ist Tolga Yilmaz vom SV Internationale Taufkirchen. 4:1 gewann seine Mannschaft gegen den FC Rot-Weiss Oberföhring II, er konnte zweimal ins Schwarze treffen un dmacht somit das Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier spannend.

Torschützenliste:

1. Reinhold Pommerenke, TSV Haar, A-Klasse 6: 18 Tore

2. Besar Gjocaj, FC Kosova München II, A-Klasse 3: 17 Tore

2. Tolga Yilmaz, SV Internationale Taufkirchen, A-Klasse 5: 17 Tore

4. Matthias Regiert, 1. FC Kollbach, A-Klasse 1: 15 Tore

5. Filip Martinovic, SV Gartenstadt Trudering, A-Klasse 5: 13 Tore

5. Amar Kovacevic, FC Hochbrück, A-Klasse 2: 13 Tore

5. Migjen Karimani, SV Allach 1949, A-Klasse 2: 13 Tore

8. Stephan Lang, SV Helios-Daglfing U23, A-Klasse 5: 12 Tore

8. Max Gschwandtner, SV 1880 München, A-Klasse 4: 12 Tore

8. Wilhelm Freiberger, Sportfreunde 03 Pasing, A-Klasse 3: 12 Tore und ein weiterer Spieler mit zwölf Treffern

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?

Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!