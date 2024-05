ERDINGER Weißbier: Nur ein Tor trennt die Top drei!

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Zugspitz-Kreisligen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der TSV Peiting um Matthias Lotter kam im wichtigen Verfolgerduell gegen Real Kreuth nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Toptorjäger erzielte dabei sogar zehn Minuten vor Schluss noch den Führungstreffer, am Ende reichte es dennoch nur für einen Punkt. Peiting kann den Patzer des Spitzenreiters aus Miesbach also nicht ausnutzen und bleibt mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei in der Aufstiegsrunde. Matthias Lotter behauptet durch seinen Treffer die Führung in der Torjägerliste.

Doch seine Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Josef Sontheim vom SV Miesbach und Marcel Höhne vom MTV Berg konnten beide ebenfalls treffen und lauern mit 19 Saisontoren und nur einem Tor Rückstand auf dem geteilten Platz zwei. Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER ist kurz vor Schluss also spannender als je zuvor.