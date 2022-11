ERDINGER Weißbier: Koston pirscht sich in BOL an Spitzentrio heran ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Katharian Frankl (BCF Wolfratshausen) und Julia John (FC Langengeisling) hatten am vergangenen Wochenende spielfrei, sind mit jeweils neun Saisontoren aber weiter in der Pole Position im Kampf um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier. Allerdings kann Frankl am Sonntag beim Nachholspiel in Hebertshausen mit einem Treffer alleinige Spitzenreiterin werden.

Auch Carina Schreiner musste zuschauen und bleibt mit acht Treffern Dritte. Dafür hat sich Carolin Koston beim 2:1-Sieg von RW Überacker gegen Dießen einmal in die Torschüztenliste eingetragen und den Rückstand verkürzt. Sie steht jetzt bei sechs Treffern.

Torschützenliste:

1. Katharina Frankl, BCF Wolfratshausen: 9 Tore

1. Julia John, FC Langengeisling, 9 Tore

3. Carina Schreiner, FSV Höhenrain, 8 Tore

4. Carolin Koston, SV RW Überacker, 6 Tore

5. Marie Arndt, BCF Wolfratshausen: 5 Tore

5. Carmen Drescher, FC Langengeisling: 5 Tore

5. Erin Aboelnour, TSV Neuried: 5 Tore

5. Maria Breitenberger, MTV Dießen/Ammersee: 5 Tore

9. Andrea Bichler, MTV Diessen/Ammersee: 4 Tore

9. Selvije Maloku, TSV Neuried: 4 Tore und drei weitere Spielerinnen mit vier Toren