ERDINGER Weißbier: Karger und Mölders wieder torlos in Bayernliga Süd ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der 20. Spieltag der Bayernliga Süd verlief für das Spitzenduo wie bereits letzte Woche wenig erfolgreich.

Nachdem Nico Karger vor zwei Wochen noch mit einem Fünferpack geglänzt hatte, war die Deisenhofener 1:2-Niederlage am Sonntag in Garching sein zweites torloses Spiel in Folge. Mit 19 Saisontreffern liegt er im Rennen um die 15 Kästen Erdinger Weißbier aber immer noch ganz vorne.

Auch die Torquote von Verfolger Sascha Mölders ist in den letzten beiden Spielen etwas ins Stocken geraten. Mit dem TSV Landsberg unterlag er mit 0:1 in Gundelfingen und konnte dementsprechend kein Tor erzielen. Er steht mit 18 Buden weiter auf dem zweiten Rang.

Markus Gallmeier hingegen konnte etwas Boden auf das Spitzenduo gut machen. Beim 2:2 Unentschieden in Erlbach brachte er den Spitzenreiter SV Schalding-Haining früh mit 1:0 in Führung. 16 Saisontreffer reichen für einen Platz auf dem Trepperl.

Torschützenliste:

1. Nico Karger, FC Deisenhofen: 19 Tore

2. Sascha Mölders, TSV 1882 Landsberg: 18 Tore

3. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 16 Tore

4. Julian Kania, TSV Schwaben Augsburg: 15 Tore

5. Michael Bachhuber, FC Deisenhofen: 11 Tore