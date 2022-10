ERDINGER Weißbier: Drei Angreifer vom SCM verfolgen Paulus in KK-D./I. ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ganz oben thront in den Kreisklassen Donau/Isar weiterhin Tobias Paulus. Der Top-Stürmer des RW Klettham-Erding wurde am Freitagabend gegen den TSV Aspis Taufkirchen zum Matchwinner beim 2:1-Auswärtssieg. Die Rot-Weißen bleiben damit souverän Spitzenreiter der Kreisklasse 4 und ihr Top-Stürmer einsam in Führung im Torjäger-Rennen.

Der erste Verfolger der Kletthamer in der Tabelle ist der SC Moosen. Die haben überraschenderweise seit dieser Woche die selbe Anzahl an Toren geschossen wie der Tabellenführer. Beeindruckende 49 Buden nach zwölf Spielen. In Moosen an der Vilz sind die Treffer aber gleich auf drei Spieler verteilt, die allesamt auf dem Stockerl vertreten sind. Maximilian Bauer, Felix Daumoser und Johannes Koerbl stehen alle bei 13 Treffern nach zwölf Spielen und bilden zusammen mit Leart Bilalli und Kilian Oberprieler das Verfolgerfeld.

Torschützenliste:

1. Tobias Paulus, RW Klettham-Erding, Kreisklasse 4: 21 Tore

2. Leart Bilalli, SpVgg Altenerding, Kreisklasse 4: 13 Tore

2. Maximillian Bauer, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore

2. Johannes Koerbl, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore

2. Felix Daumoser, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore

2. Kilian Oberprieler, SV Hörgertshausen, Kreisklasse 3: 13 Tore

7. Manuel Fuchs, FC Finsing II, Kreisklasse 4: 12 Tore

7. Julian Schaumaier, TSV Aspis Taufkirchen, Kreisklasse 4: 12 Tore

7. Andreas Kreitmeier, SpVgg Zolling, Kreisklasse 3: 12 Tore

7. Fatih Masat, SC Freising: Kreisklasse 3: 12 Tore

7. Thomas Greckl, RW Klettham-Erding, Kreisklasse 4: 12 Tore