ERDINGER Weißbier: Unveränderte Top zwei – Aufholjagd bei Bauer?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-Kreisligen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der einzige Treffer kam an diesem Spieltag von Maximilian Bauer, der sich langsam für eine Aufholjagd um das flüssige Gold bereit macht. Der Moosener bekam in der Partie gegen Unterbruck zweimal die Chance auf einen Treffer. Den Foulelfmeter in der 67. Minute brachte der Kicker nicht ins Netz, doch zehn Minuten später kam Bauer nochmal zum Schuss und versenkte die Kugel Tor. Ein wichtiger Punkt in der Torschützenliste, auch wenn der Treffer Bauers für einen Auswärts-Dreier letztendlich nicht reichte.

Torschützenliste: