ERDINGER Weißbier: Doppel- und Dreierpack! Vierkampf an der RL-Spitze ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Sonja Kolb war am vergangenen Wochenende in Topform und läutete per Doppelschlag in der 20. und 23. Minute den Kantersieg des FFC Wacker München in Rüsselsheim ein. Nach 12 Spieltagen hat die 30-Jährige achtmal ins Schwarze getroffen.

Genau wie Sara Reichel vom SV Hegnach, die am letzten Spieltag sogar dreimal erfolgreich war. Beim 10:0-Erfolg gegen den 1. FFC Hof markiere sie die Tore eins, vier und fünf.

Teamkollegen Silvana Arcangioli war "nur" zweimal erfolgreich und steuerte die Tore sieben und zehn gegen Hof bei. Auch die vierte Torjägerin hatte ihr Visier scharf gestellt. Ena Taslidza knipste für Eintracht Frankfurt III beim 3:2-Sieg gegen den KSC einmal.

Torschützenliste:

1. Sonja Kolb, FFC Wacker München: 8 Tore

1. Sara Reichel, SV Hegnach: 8 Tore

1. Silvana Arcangioli, SV Hegnach: 8 Tore

1. Ena Taslidza, Eintracht Frankfurt III: 8 Tore

5. Lisa Flötzner, FFC Wacker München: 6 Tore