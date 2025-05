ERDINGER Weißbier: Bitteres Saisonende für Toptorjäger der Bayernliga

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?​

Auch für Nico Karger vom FC Pipinsried war der Saisonabschluss unbefriedigend. Der FCP gab die Relegation zur Regionalliga mit zwei Niederlagen selbst aus der Hand. Am letzten Spieltag wäre der Sprung in die Relegation sogar noch möglich gewesen, da Konkurrent Erlbach mit 0:4 in Kirchanschöring unterlag. Doch Pipinsried erledigte seine Hausaufgaben nicht, die Mannschaft verlor mit 0:2 zu Hause gegen Kottern. Auch Torjäger Karger blieb in beiden Spielen ohne eigenen Treffer. So ist die Chance auf die Regionalliga dahin. Karger muss sich mit Platz vier in der Bayernliga-Tabelle und mit Platz zwei in der Torschützenliste begnügen.

Platz drei der besten Bayernliga-Süd-Torjäger geht an Lukas Riglewski. Der Offensivmann und Rekordspieler des SV Heimstetten trifft seit Jahren konstant ins gegnerische Netz. In dieser Saison bewies er aber nicht nur Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, sondern auch ein gutes Auge für die Mitspieler. 14 Torvorlagen hat Riglewski am Ende auf seinem Konto. Eine hervorragende Bilanz für das Heimstettner Urgestein.