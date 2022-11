ERDINGER Weißbier: Bechmann wieder doppelt! Tore satt in AK-Zugsp. ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Zugspitz-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Manuel Bechmann trifft weiterhin wie ein Schweizer Uhrwerk. Und steuert sehr wichtige Treffer für den FC Scheuring bei. Beim 3:2-Erfolg gegen den TSV Geltendorf gelang dem Goalgetter der nächste Doppelpack.

Andre Maier lässt sich allerdings nicht abschütteln, trifft seinerseits doppelt gegen den TSV Wolfratshausen und darf weiter von 15 Kisten ERDINGER Weißbier träumen.

Wieder voll im Rennen ist Stefan Münch. Der Torjäger des SC Wall war am Wochenende der erfolgreichste Goalgetter aus der Spitzengruppe in den A-Klasse Zugspitze. Per Hattrick tütete er den Sieg gegen Wörnsmühl ein und schießt sich torgleich mit Maier auf den zweiten Platz.

Torschützenliste:

1. Manuel Bechmann, FC Scheuring, A-Klasse 1: 26 Tore

2. Andre Maier, FC Geretsried, A-Klasse 11: 22 Tore

2. Stefan Münch, SC Wall, A-Klasse 14: 22 Tore

4. Miralem Brkic, BVTA Fürstenfeldbruck, A-Klasse 3: 20 Tore

5. Dennis Greis, TSV Finning, A-Klasse 5: 19 Tore

6. Martin Plonner, SV Eberfing, A-Klasse 9: 16 Tore

6. Maximilian Scheidl, SpVgg Wildenroth, A-Klasse 2: 16 Tore

8. Jonas Listle, SG Hungerbach, A-Klasse 9: 15 Tore

8. Mirnes Bajric, SpFrd Egling-Straßlach, A-Klasse 12: 15 Tore

8. Tobias Angermeier, SG Gaisach/Wackersberg, A-Klasse 13: 15 Tore

11. Johannes Drexler, TSV Jesenwang, A-Klasse 2: 14 Tore