ERDINGER Weißbier: Bauer und Fischer ziehen in LL mit Althammer gleich ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Landesliga Süd der Frauen gibt es seit diesem Wochenende in der Torschützenliste ein Trio an der Spitze im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier. Die bisherige alleinige Erste Anna Althammer vom SV Wilting ließ vergangenen Spieltag bei der 1:4-Niederlage ihrer Mannschaft erneut Körner liegen und blieb das zweite Wochenende in Folge torlos. Damit steht sie weiterhin bei sechs Toren und kriegt mächtig druck von der Konkurrenz im ERDINGER Ranking.

Carina Bauer vom FV Obereichstätt zieht mit ihrem Doppelpack beim 5:0 über die Reserve vom FC Forstern mit der Spitzenreiterin gleich und besserte ihr Torekonto auch auf sechs Treffer auf.

Und auch Franziska Fischer ist nun gleichauf mit den beiden oben genannten Spielerinnen. Beim 4:1-Sieg über den SV Wilting (bei dem unter anderem Althammer spielt) erzielte sie einen Dreierpack und ist damit nicht nur neu in der Top 10, sondern gleich ganz oben an der Spitze zu finden.