ERDINGER Weißbier: Ascher baut Vorsprung an der Spitze aus

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der FC Sportfreunde Schwaig hält den Anschluss an Platz zwei und träumt von der Bayernliga. Toptorjäger Raffael Ascher verwandelte beim 4:0-Sieg in Bruckmühl einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0. Für Ascher war es Saisontor Nummer 29. Er liegt damit weiterhin im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER Weißbier in Führung.

Sein ärgster Verfolger, Gilbert Diep vom SV Pullach, konnte an diesem Wochenende nicht treffen. Der SVP gewann zwar mit 3:0 gegen Schlusslicht Feldmoching, die Tore erzielten aber seine Mitspieler. Diep steht bei starken 25 Saisontoren, muss sich aber im Saisonendspurt strecken, wenn er sich die Torjägerkanone sichern möchte.