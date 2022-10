ERDINGER Weißbier: Althammer in Landesliga Süd weiterhin vorne ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der LAndesliga Süd der Frauen passierte an diesem Wochenende in der Torschützenliste nicht viel. Anna Althammer vom SV Wilting liegt mit sechs Treffern weiterhin knapp vorne, konnte aber beim 1:0-Erfolg ihrer Mannschaft kein Tor erzielen.

Auch Franziska Moser (SV Thenried) und Franziska Philipp (1. FC Passau) konnten am Wochenende nicht ins Schwarze treffen, bleiben aber mit je fünf Treffern trotzdem dicht an der Spitze im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier

Maria Zeller hingegen konnte beim 2:1-Auswärtssieg einen Treffer beisteuern und schraubt damit ihr Konto auf fünf Treffer hoch. Somit ist sie gleichauf mit den anderen Zweitplatzierten und macht Druck auf Althammer