Er kommt von 1860 Weißenburg: Eichstätt stellt 1. Sommer-Neuzugang vor

Den ein oder anderen Punkt sollte der VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern noch einfahren, um das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig zu erreichen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich schon am morgigen Dienstag mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SpVgg Hankofen-Hailing. Mit aktuell 33 Zählern auf dem Konto und einem Polster von 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone können bei den Domstädtern aber im Grunde die Planungen für die neue Spielzeit in der höchsten Spielklasse im Amateurbereich beginnen. Und in Sachen Kader für die Saison 2026/27 kann der VfB auch tatsächlich schon eine Neuigkeit verkünden: Der erste Sommer-Neuzugang steht nämlich fest.
Noah Schneider wird die Altmühltaler aus dem Norden Oberbayerns verstärken. Der 24-jährige Allrounder, der sich im Mittelfeld am wohlsten fühlt, kommt vom Landesligisten TSV 1860 Weißenburg. "Nach 17 Jahren beim TSV 1860 Weißenburg, wo er von den Bambinis bis zu den Herren alle Mannschaften durchlief, schließt er sich zur kommenden Saison dem VfB Eichstätt an. Wir heißen Noah herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!", schreiben die Eichstätter in einer offiziellen Mitteilung.
In Weißenburg gehört Noah Schneider zu den absolut verlässlichen Größen, ist derzeit Kapitän bei den Mittelfranken und verpasste in den vergangenen zweieinhalb Jahren nur vier Ligaspiele. Ab Sommer will er in Eichstätt nun den Sprung in die Regionalliga wagen.
Im Hier und Jetzt reist der VfB Eichstätt am morgigen Dienstag nach Niederbayern zum Nachholspiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Was erwartet Coach Dominik Haußner beim Tabellenletzten? "Wir müssen physisch und mental dagegenhalten und von Anfang an da sein. In Burghausen haben wir eine etwas blöde Niederlage kassiert, wir mussten über eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. Deshalb war das auch kein Beinbruch. Wir gehen motiviert ins Spiel in Hankofen und wollen unseren ersten Auswärtsdreier im neuen Jahr landen. Wir sind uns aber schon auch bewusst, dass da eine knackige Aufgabe auf uns erwartet."