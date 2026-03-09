Er kommt von 1860 Weißenburg: Eichstätt stellt 1. Sommer-Neuzugang vor Noah Schneider (24) wagt den Sprung in die Regionalliga von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Noah Schneider, aktuell noch in Diensten des TSV 1860 Weißenburg, schließt sich im Sommer dem VfB Eichstätt an. – Foto: Wolfgang Zink

Den ein oder anderen Punkt sollte der VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern noch einfahren, um das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig zu erreichen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich schon am morgigen Dienstag mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SpVgg Hankofen-Hailing. Mit aktuell 33 Zählern auf dem Konto und einem Polster von 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone können bei den Domstädtern aber im Grunde die Planungen für die neue Spielzeit in der höchsten Spielklasse im Amateurbereich beginnen. Und in Sachen Kader für die Saison 2026/27 kann der VfB auch tatsächlich schon eine Neuigkeit verkünden: Der erste Sommer-Neuzugang steht nämlich fest.

Noah Schneider wird die Altmühltaler aus dem Norden Oberbayerns verstärken. Der 24-jährige Allrounder, der sich im Mittelfeld am wohlsten fühlt, kommt vom Landesligisten TSV 1860 Weißenburg. "Nach 17 Jahren beim TSV 1860 Weißenburg, wo er von den Bambinis bis zu den Herren alle Mannschaften durchlief, schließt er sich zur kommenden Saison dem VfB Eichstätt an. Wir heißen Noah herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!", schreiben die Eichstätter in einer offiziellen Mitteilung.

Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm (re.) freut sich über Neuzugang Noah Schneider. – Foto: Verein







In Weißenburg gehört Noah Schneider zu den absolut verlässlichen Größen, ist derzeit Kapitän bei den Mittelfranken und verpasste in den vergangenen zweieinhalb Jahren nur vier Ligaspiele. Ab Sommer will er in Eichstätt nun den Sprung in die Regionalliga wagen.