Er kollabierte auf dem Platz - Spieler des Spandauer SV verstorben

Am Sonntagnachmittag wurde der Sieg des Spandauer SV in der Kreisliga überschattet. Beim 4:1-Erfolg gegen Sperber Neukölln brach Kapitän Sven Franke wenige Minuten vor Spielende zusammen. Ein Notarzt rückte an, Franke wurde in eine Herzklinik gebracht und in ein künstliches Koma versetzt (FuPa berichtete).

Mitspieler und Verantwortliche des SSV hielten andere auf der vereinseigenen Website und Social Media über den Gesundheitszustand auf dem Laufenden. Im Laufe des gestrigen Dienstagvormittags wurde darüber informiert, dass Franke den behandelnden Ärzten zufolge nicht mehr aufwachen werde. Zu diesem Zeitpunkt sollte ein CT (Computertomographie) weitere Erkenntnisse liefern.