Spieler kollabierte – Sieg des Spandauer SV überschattet

Es lief die 86. Spielminute in der Partie des Spandauer SV gegen Sperber Neukölln IV, als SSV-Kapitän Sven Franke kollabierte. Zu diesem Zeitpunkt führte sein Team mit 4:1. Auf Facebook berichtet Thorsten Brenscheidt, Vorstandsmitglied des Spandauer Sport-Vereins, über den Vorfall und schreibt: „Durch die sofortige und tatkräftige Hilfe einer Betreuerin der Junioren des SSV konnte Sven durch eine Herzmassage am Leben erhalten werden."

Zeitgleich rückte ein alarmierter Notarzt innerhalb weniger Minuten an. Franke wurde in ein Herzzentrum eingeliefert, wo er in ein künstliches Koma versetzt wurde. Dabei soll sich Brenscheidt zufolge sein Zustand zunächst stabilisiert haben. Am Montagvormittag gab einer seiner Mitspieler ein kurzes Update: „Der Zustand ist immer noch kritisch. Er liegt weiter im künstlichen Koma. Es werden die Untersuchungen abgewartet."