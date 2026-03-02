EP: zwei Nullnummern und ein Acht-Tore-Spektakel

Bei City - Koeppchen wollte der Ball einfach nicht ins Tor – Foto: Frank Gabel

Aufsteiger Beles war beim torlosen Unentschieden gegen Absteiger Wiltz mehr als ein ebenbürtiger Gegner und war dem Sieg wohl näher als die Gäste aus dem Norden, die nach der Pleite gegen Steinsel und dem folgenden Trainerwechsel immerhin wieder einen Punkt holen konnten. Ebenfalls keine Tore sahen die Zuschauer in der Begegnung zwischen Luxembourg City und dem FC Koeppchen. Ob das übermittelte Chancenplus der Gastgeber auch der Sicht ihres Trainers entsprachen, haben wir Christophe Bello telefonisch gefragt.

Bello: „bleiben in einer positiven Dynamik“

„Ich denke, Wormeldingen hat sich den Punkt verdient, Glückwunsch an sie für ihren Mut. Wenn sie so weiterspielen, kommen Sie unten heraus. Es ist ein schwer zu spielender Gegner, der besser in die Partie fand. Es grenzte an ein Wunder, dass wir nach fünf Minuten nicht bereits mit 0:1 im Rückstand lagen. Unsere 2.Halbzeit war besser, doch insgesamt war es das Spiel unserseits, in dem wir uns die wenigsten Torchancen heraus gespielt haben. In der 1.Halbzeit hatten wir nur eine sehr große.

Gestern war ich noch nicht dieser Meinung, doch mit etwas Abstand denke ich heute, dass es für uns ein gewonnener Punkt ist. Ich bin zufrieden, da ich meiner Mannschaft stets sage, dass, wenn wir nicht gewinnen, wir wenigstens nichts verlieren dürfen. Es war keine gute Leistung. Doch auch Wormeldingen war wohl zufrieden, so wie sie den Punktgewinn am Ende gefeiert hatten. Wir bleiben in einer positiven Dynamik mit sieben von neun möglichen Punkten.“

Was in Beles und der Hauptstadt verpasst wurde, wurde in Feulen gleich achtmal vollzogen: nämlich Tore erzielen! Schifflingen drehte einen Rückstand in eine 2:1-Führung, ehe den Gastgebern durch u.a. einen Alves-Doppelpack nicht weniger als fünf Treffer binnen siebzehn Minuten gelangen! Durch diesen Sieg ist Feulen in einer brutal engen Tabelle jetzt Zweiter. Zwischen dem neuen Spitzenreiter Fola (s.u.) und dem Tabellenneunten Walferdingen liegen nur vier Punkte! Merschs positiver Trend ging auch in Rümelingen weiter. Die Gastgeber gerieten früh in Rückstand, verpassten aber den zeitnahen Ausgleich, als sie in der 17.‘ mit einem Elfmeter am Gästetorwart scheiterten. Nach der Pause köpfte Mersch sogar das vermeintliche 0:2, dieser Treffer nach einer guten Stunde wurde aber wegen Abseits aberkannt. In Unterzahl – Held sah in der 65.‘ gelb-rot – brachten die Gäste den Sieg dennoch über die Ziellinie.

Nach einer chancenarmen 1.Halbzeit ging Lorentzweiler Mitte der 2.Halbzeit nach einem schönen Spielzug über rechts in Führung, doch die Gäste aus Walferdingen kamen in der Schlussphase durch einen von wem sonst als Macedo verwandelten Elfmeter noch zu einem Punktgewinn (1:1, 83.‘). Berburg brachte dann den Beweis, dass in der Ehrenpromotion jeder jeden schlagen kann. Der seit Wochen gute FC Etzella wurde mit 2:0 nach Hause geschickt und war damit zudem seine Tabellenführung schon wieder los. Zweimal gab es dann auch ein 2:2. Der Tabellenletzte Steinsel gab eine frühe 2:0-Führung gegen Monnerich wieder her und hatte Glück, dass die Gäste mit Anbruch der Schlussviertelstunde einen Elfmeter verschossen. Nach einer ereignisreichen 1.Halbzeit lag Fola sehr lange in Bettemburg mit 2:1 in Führung, ehe Gomes in der Nachspielzeit der Punktgewinn für die Gastgeber gelang (2:2, 90.‘+1). Fola springt mit diesem Remis auf Platz 1.