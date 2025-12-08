EP: Rümelingen baut seinen Vorsprung aus

Mi., 10.12.2025, 20:00 Uhr FC Marisca Mersch Mersch FC Wiltz 71 Wiltz 20:00 live PUSH

Was am Wochenende los war

Das Derby zwischen Steinsel und Lorentzweiler ging hin und her: Borges Furtado brachte den FCL in der 25.‘ per flachem, direkt verwandelten Freistoß in Führung, welche bis knapp 10 Minuten nach der Pause Bestand hatte. Dann drehten die Gastgeber die Partie binnen 5 Minuten, zu allem Überfluss sah Gästespieler De Sousa Silva noch die gelb-rote Karte gegen seinen früheren und langjährigen Verein. Doch mit einem Mann weniger gelang es Lorentzweiler, zurückzukommen (2:2, 78.‘) und am Ende sogar durch das zweite Furtado-Tor mit etwas Glück zu gewinnen.

Dias: „bringen es nicht nach Hause“

Der Steinseler Trainer Helder Dias gegenüber FuPa: „Es ist das Gleiche passiert wie schon in den Spielen gegen Fola, Bettemburg oder auch Feulen: wir sind offensiv gut, haben unsere Aktionen, doch nach jeweils rund 65 Minuten lassen wir nach und bringen es nicht nach Hause. Gegen Lorentzweiler war es ein komisches Spiel. Wir beginnen schlecht, kassieren das 0:1 durch einen direkt verwandelten Freistoß.

Zur 2.Halbzeit passen wir das System an, schießen das 1:1 und 2:1 und haben sogar drei oder vier Aktionen zum 3:1. Doch am Ende machen wir uns das Leben wieder selber schwer. Die individuelle Qualität der Spieler ist da, doch Details verhindern, dass wir bessere Resultate holen. Wir müssen in der Winterpause genauestens überlegen, war wir tun werden. Das Ziel ist jetzt ganz klar der Klassenerhalt.“

Monnerich ließ sich die Butter in der Schlussphase des Heimspiels gegen Rümelingen ebenfalls vom Brot nehmen. Nach 23 Minuten mit 2:1 in Führung, hatte der FCM aber Glück, dass seine Gäste die eine oder andere gute Torchance ungenutzt ließen. Alilovic verhinderte den Einschlag mehrmals, war ganz zum Schluss jedoch gegen einen Elfmeter von Gomes (2:2, 84.‘) sowie gegen Dos Santos, der nach einem fatalem Fehlpass zurück von Alunni traf, machtlos (2:3, 88.‘). Am Ende musste er sogar noch einen weiteren Ball nach Elfmeter aus dem Netz holen (2:4, 90.‘+6). Wormeldingen hatte gegen Feulen eigentlich gut begonnen, verspielte aber einen 1:0-Vorsprung und konnte auch nicht von einer späteren Überzahlsituation profitieren: den folgenden Elfmeter nach dem Platzverweis für Da Silva verschoss man nämlich und vergab damit den möglichen Ausgleich (80.‘). Kurz darauf unterlief dem FC Koeppchen dann sogar noch ein Eigentor, welches den Feulener Auswärtssieg absicherte.

Schifflingen überraschte Wiltz mit einem 2:2, dabei war für das Sorgenkind sogar noch mehr drin, da man zur Halbzeit mit 2:0 in Front lag, ehe die Nordlichter nach dem Dreh ausgleichen konnten. In der engen Tabelle war dieses Remis für beide nicht ideal. Auch Luxembourg City gelang ein Comeback: Mitte der 1.Hälfte gegen Berburg in Rückstand geraten, konnte man nur 10 Minuten später ausgleichen (1:1, 27.‘). Dabei waren die Hauptstädter nicht schlecht im Spiel, zu Beginn hatten sie u.a. bei einem Lattentreffer Pech. Mitte des 2.Abschnitts köpfte Dos Santos Lima eine Ecke zum späteren 2:1-Sieg unter die Latte (68.‘). Der FC Berdenia hatte am Ende mehrere Chancen zum Ausgleich, welcher aber nicht mehr fallen sollte.

Zu einem späten Heimsieg kam Walferdingen am Samstag. Nach einer torlosen 1.Halbzeit traf Tormaschine Macedo kurz nach dem Dreh zum 1:0, welches Beles aber wenig später egalisieren konnte (1:1, 61.‘). Mit Anbruch der Schlussphase tat sich der erwähnte Macedo dann als Vorlagengeber für Siegtorschütze do Rosario hervor (2:1, 81.‘). Ein spannendes Spiel erlebten die Zuschauer in Mersch, wo Fola Esch zu Gast war. Mit einem schnellen Spielzug gingen die Hausherren früh in Führung (1:0, 8.‘). Nach einem Merscher Geschenk sowie durch einen Elfmeter konnte die „Doyenne“ das Resultat noch vor der Pause zu ihren Gunsten drehen. Ein Doppelschlag von Mersch binnen weniger Minuten drehte die Begegnung wieder zugunsten der Hausherren (2:2, 61.‘, 3:2, 69.‘), in der Nachspielzeit machten sie dann alles klar (4:2, 90.‘+1).

